В Москве сегодня пройдет митинг против изменения правил парковки в городе
Об этом «Эху Москвы» рассказала пресс-секретарь общественного движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова. Она подчеркнула, что новые правила серьёзно осложнят жизнь автомобилистов столицы.
Каблинова добавила, что митинг согласован московскими властями и пройдет в гайд-парке Сокольники в 14 часов.
Комментарии2
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aladdinov 23 декабря 2018 | 00:12
Балуют любимые и родные власти бузотёров, ох балуют! Ну вот нах им Сокольники разрешили, где они, русофобы, будут мешать российским гражданам на дачу ехать? Можно было бы послать их километров за 30 от Москвы в новый парк, авось не околели бы. А и околели бы, тоже беда небольшая - бабы еще нарожают. Роисся, вперде!
vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 00:16
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