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23:58, 22 декабря 2018

Петр Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата. Организации теперь предписано выбрать новое название в течение трех месяцев.

В Киеве хотят, чтобы УПЦ Московского патриархата указала свою принадлежность к Русской православной церкви. Как следует из подписанного закона, религиозные организации, не имеющие руководящий центр на Украине, должны указать место этого центра. По словам Порошенко, документ поможет верующим определить, к какой церкви они хотят принадлежать. Такой выбор, считает украинский президент, легче сделать, когда «все вещи названы своими именами». При этом он настаивает на том, что конституционное право на свободу вероисповедания будет соблюдено. Между тем в пятницу в УПЦ Московского патриархата сообщили, что не будут менять свое название. Там отметили, что руководящий центр церкви находится в Киеве, а в уставе нет никаких ссылок на то, что решения принимаются в России. Также в УПЦ считают, что закон, принятый в четверг Верховной Радой и подписанный Порошенко, направлен на уничтожение организации.

На прошлой неделе в Киеве прошел объединительный собор, на котором было объявлено о создании автокефальной Православной церкви Украины. УПЦ Московского патриархата считает эти действия канонически ничтожными.

Комментарии

9

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danko_wudra 23 декабря 2018 | 00:12

Петруха гонитель церкви. Где данко1 спец по церквям.

vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 00:17


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








danko_wudra 23 декабря 2018 | 00:20

vitaly_nc22: спасибо Петя.

pattrick1 23 декабря 2018 | 00:28

Петр Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата...

А кто он такой чтобы переименовывать УПЦ, какой-то апостол новоиспечённый или даже архангел посланный Богом, чтобы повелевать Церковью Христовой?

ostapba 23 декабря 2018 | 00:26

Вот жеж какая несправедливость русскому народу от Ленина!!
Значится создал Вова Ленин украинскому народу Украину..а про русский народ недосуг ему?
Не то что нет у русского населения своего русского Государства..
Так и церкви нет.
Правда Сталин одумался и создал русскому народу опиуму.
Чтоб и пил он не только спирт с боряркой ..
Но и елей с опиумом даже..

ostapba 23 декабря 2018 | 00:29

.... статье «Социализм и религия» (газета «Новая Жизнь» № 28, 3 декабря 1905 г.) Ленин повторил фразу Маркса буквально:
« Религия есть один из видов духовного гнёта, лежащего везде и повсюду на народных массах, задавленных вечной работой на других, нуждою и одиночеством. Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами так же неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой порождает веру в богов, чертей, в чудеса и т. п. Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия учит смирению и терпению в земной жизни, утешая надеждой на небесную награду. А тех, кто живёт чужим трудом, религия учит благотворительности в земной жизни, предлагая им очень дешёвое оправдание для всего их эксплуататорского существования и продавая по сходной цене билеты на небесное благополучие. Религия есть опиум народа. Религия — род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека

grazschdanin 23 декабря 2018 | 00:13

Ну надо же: мирянин предписывает Православной Церкви?!

davi__koloradov 23 декабря 2018 | 00:14

Назвать московских попов в Украине «Филиал российского ФСБ/КГБ»

brian 23 декабря 2018 | 00:26

Ублюдочный закон принятый ублюдочной Радой и подписанный иудой Порошенко.

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