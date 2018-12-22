Спасатели остановили спуск в шахту в Соликамске из-за высокой температуры

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командира спасательного отряда. Горняки находятся примерно в 10 метрах, но добраться туда невозможно.

Возгорание в шахте «Уралкалия» произошло в строящемся стволе рудника, там не проводилось работ по добыче. Об этом рассказал начальник по управления по связям с общественностью компании Андрей Сидоров.

Сидоров добавил, что комиссия будет оценивать действия подрядчика.

Ранее в СК заявили о вероятной гибели рабочих на шахте «Уралкалия». Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. В шахте находится 9 человек. По предварительной версии, пожар начался во время строительных работ.