Спасатели остановили спуск в шахту в Соликамске из-за высокой температуры
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командира спасательного отряда. Горняки находятся примерно в 10 метрах, но добраться туда невозможно.
Возгорание в шахте «Уралкалия» произошло в строящемся стволе рудника, там не проводилось работ по добыче. Об этом рассказал начальник по управления по связям с общественностью компании Андрей Сидоров.
Сидоров добавил, что комиссия будет оценивать действия подрядчика.
Ранее в СК заявили о вероятной гибели рабочих на шахте «Уралкалия». Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. В шахте находится 9 человек. По предварительной версии, пожар начался во время строительных работ.
Комментарии2
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vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 00:17
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salut__521 23 декабря 2018 | 00:18
10 метров чем-нибудь пропилить конечно же нельзя, это вам не 10 литров пропить или 10 мильёнов распилить...