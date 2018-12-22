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23:00, 22 декабря 2018

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что хотел бы завершить свою карьеру на посту главы региона или республики

Об этом он заявил в эфире телеканала «Москва 24» .
При этом он отметил, что не планирует стать президентом или возглавить какое-либо федеральное ведомство.
«Я не такого уровня человек, чтобы даже возглавить самое слабое министерство в правительстве», — пояснил Кадыров.

Комментарии

28

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mikhail_spb_ 22 декабря 2018 | 23:18


Естественно, он метит на кремлёвский трон.
Во цирк-то начнётся!

viktorova 22 декабря 2018 | 23:25

Я бы сказал «на «Кремлевский цирк»...
Как думаете, запашному хорошая замена будет?

pyco__mypucmo 22 декабря 2018 | 23:29

в 16 начал. В каком возрасте закончит?

danko1 22 декабря 2018 | 23:32

pyco__mypucmo: Как и Путин, до смерти планирует править.
Им иначе нельзя. Или президентом, или на нары.
Выбор очевиден.

vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 00:18


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danko_wudra 23 декабря 2018 | 00:23

danko1: старуха а ты хочешь карьеру продолжить? Или. Это известно всему Миру,

mikhail_spb_ 22 декабря 2018 | 23:30

viktorova:
На корм хищным зверюшкам?

zemljanka 22 декабря 2018 | 23:19

Мудрый.
Не претендует на царский престол, будучи приёмным сыном.

sagen 23 декабря 2018 | 00:22

zemljanka: Вы уже вообще русских за людей не считаете. Что за глупость, ни при каких условиях. Раньше памятник Степану Бандере установят на Красной площади.

edyunia 22 декабря 2018 | 23:20

А кто хочет на виселице или в тюремной камере? Но на востоке конец возможен и с перерезанным горлом.

(комментарий скрыт)

stopkran1969 22 декабря 2018 | 23:25

Золотов, подвинься

viktorova 22 декабря 2018 | 23:30

//Я не такого уровня человек, чтобы даже возглавить самое слабое министерство в правительстве», — пояснил Кадыров.//

Признал, что управлять баранами гораздо легче...

riots 22 декабря 2018 | 23:34

Какое министерство он считает слабым ?

edun1952 22 декабря 2018 | 23:34

ИГИЛ если не победить надо возглавить...

j_partizan 22 декабря 2018 | 23:36

А ведь мог бы навести порядок в Думе или Правительстве.
Но как говорится: "Не рой яму другому, сам в нее попадешь". Поэтому поддерживаю его решение.

spbdweller 22 декабря 2018 | 23:39

Природное чутье зверя подсказывает, что пора соскакивать с поезда.

don_ballon 22 декабря 2018 | 23:42

Вах! Хочет завершить карьеру главой республики-завершай, дорогой! Только садись на самый быстроногий верблюд и скачи до канадской границы, иначе сразу по отставке тебя зарэжут, не отходя от кассы. Или фарш в небеса, как папин.

dennik 22 декабря 2018 | 23:44

Ну так завершай! :-)))

batment 22 декабря 2018 | 23:46

Как ни странно звучит, но Кадыров не смог себя поменять.... Был в России момент, когда ему, не глядя но "первого русского в 16 лет" многие доверяли... был шанс у человека, а сейчас он хочет просто тратить бабло....

erpetkur 22 декабря 2018 | 23:47

Билет в Гаагу прикупил что-ли?

peresvet73 23 декабря 2018 | 00:02

Шантажирует Путина своим уходом.
А с другой стороны - клоп уже напился и готов отвалиться, куда-нибудь, в Арабские Эмираты.

ura_123 23 декабря 2018 | 00:06

У чувака в трениках явная мания величия)))

piter_ug 23 декабря 2018 | 00:07

Как вышло Решение суда о пытках, так сразу решил соскочить.

vilingrad 23 декабря 2018 | 00:19

хотел бы завершить свою карьеру на посту главы региона“
Это возможно только через Рамзанкин труп.

agriment 23 декабря 2018 | 00:20

"Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что хотел бы завершить свою карьеру на посту главы региона или республики"

- А чего говорить?

возьми и заверши свою карьеру на посту главы региона или республики-

В Чечне много достойных кланов – заменят,

другое дело, захотят ли отправлять чеченских детей на подлые убийства, быть расходным материалом во всяких сириях/ африках..... ради амбиций, привилегий и звёзд на пагонах российских генералов.

kuchumka 23 декабря 2018 | 00:20

Так пусть завершает, в чем проблема то?

bja_1950 23 декабря 2018 | 00:22

Какое к черту Министерство? К стенке пора!

ft18 23 декабря 2018 | 00:31

Из всех глав регионов только Р.А.К. комментирует вопросы внутренней и внешней политики. Ему можно. Он преемник.

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