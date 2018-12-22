Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что хотел бы завершить свою карьеру на посту главы региона или республики
Об этом он заявил в эфире телеканала «Москва 24» .
При этом он отметил, что не планирует стать президентом или возглавить какое-либо федеральное ведомство.
«Я не такого уровня человек, чтобы даже возглавить самое слабое министерство в правительстве», — пояснил Кадыров.
Комментарии28
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mikhail_spb_ 22 декабря 2018 | 23:18
Естественно, он метит на кремлёвский трон.
Во цирк-то начнётся!
viktorova 22 декабря 2018 | 23:25
Я бы сказал «на «Кремлевский цирк»...
Как думаете, запашному хорошая замена будет?
pyco__mypucmo 22 декабря 2018 | 23:29
в 16 начал. В каком возрасте закончит?
danko1 22 декабря 2018 | 23:32
pyco__mypucmo: Как и Путин, до смерти планирует править.
Им иначе нельзя. Или президентом, или на нары.
Выбор очевиден.
vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 00:18
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danko_wudra 23 декабря 2018 | 00:23
danko1: старуха а ты хочешь карьеру продолжить? Или. Это известно всему Миру,
mikhail_spb_ 22 декабря 2018 | 23:30
viktorova:
На корм хищным зверюшкам?
zemljanka 22 декабря 2018 | 23:19
Мудрый.
Не претендует на царский престол, будучи приёмным сыном.
sagen 23 декабря 2018 | 00:22
zemljanka: Вы уже вообще русских за людей не считаете. Что за глупость, ни при каких условиях. Раньше памятник Степану Бандере установят на Красной площади.
edyunia 22 декабря 2018 | 23:20
А кто хочет на виселице или в тюремной камере? Но на востоке конец возможен и с перерезанным горлом.
stopkran1969 22 декабря 2018 | 23:25
Золотов, подвинься
viktorova 22 декабря 2018 | 23:30
//Я не такого уровня человек, чтобы даже возглавить самое слабое министерство в правительстве», — пояснил Кадыров.//
Признал, что управлять баранами гораздо легче...
riots 22 декабря 2018 | 23:34
Какое министерство он считает слабым ?
edun1952 22 декабря 2018 | 23:34
ИГИЛ если не победить надо возглавить...
j_partizan 22 декабря 2018 | 23:36
А ведь мог бы навести порядок в Думе или Правительстве.
Но как говорится: "Не рой яму другому, сам в нее попадешь". Поэтому поддерживаю его решение.
spbdweller 22 декабря 2018 | 23:39
Природное чутье зверя подсказывает, что пора соскакивать с поезда.
don_ballon 22 декабря 2018 | 23:42
Вах! Хочет завершить карьеру главой республики-завершай, дорогой! Только садись на самый быстроногий верблюд и скачи до канадской границы, иначе сразу по отставке тебя зарэжут, не отходя от кассы. Или фарш в небеса, как папин.
dennik 22 декабря 2018 | 23:44
Ну так завершай! :-)))
batment 22 декабря 2018 | 23:46
Как ни странно звучит, но Кадыров не смог себя поменять.... Был в России момент, когда ему, не глядя но "первого русского в 16 лет" многие доверяли... был шанс у человека, а сейчас он хочет просто тратить бабло....
erpetkur 22 декабря 2018 | 23:47
Билет в Гаагу прикупил что-ли?
peresvet73 23 декабря 2018 | 00:02
Шантажирует Путина своим уходом.
А с другой стороны - клоп уже напился и готов отвалиться, куда-нибудь, в Арабские Эмираты.
ura_123 23 декабря 2018 | 00:06
У чувака в трениках явная мания величия)))
piter_ug 23 декабря 2018 | 00:07
Как вышло Решение суда о пытках, так сразу решил соскочить.
vilingrad 23 декабря 2018 | 00:19
хотел бы завершить свою карьеру на посту главы региона“
Это возможно только через Рамзанкин труп.
agriment 23 декабря 2018 | 00:20
"Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что хотел бы завершить свою карьеру на посту главы региона или республики"
- А чего говорить?
возьми и заверши свою карьеру на посту главы региона или республики-
В Чечне много достойных кланов – заменят,
другое дело, захотят ли отправлять чеченских детей на подлые убийства, быть расходным материалом во всяких сириях/ африках..... ради амбиций, привилегий и звёзд на пагонах российских генералов.
kuchumka 23 декабря 2018 | 00:20
Так пусть завершает, в чем проблема то?
bja_1950 23 декабря 2018 | 00:22
Какое к черту Министерство? К стенке пора!
ft18 23 декабря 2018 | 00:31
Из всех глав регионов только Р.А.К. комментирует вопросы внутренней и внешней политики. Ему можно. Он преемник.