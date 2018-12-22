"Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что хотел бы завершить свою карьеру на посту главы региона или республики"

Об этом он заявил в эфире телеканала «Москва 24» .

При этом он отметил, что не планирует стать президентом или возглавить какое-либо федеральное ведомство.

«Я не такого уровня человек, чтобы даже возглавить самое слабое министерство в правительстве», — пояснил Кадыров.