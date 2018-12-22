Коррупционный скандал разразился в Брянской области

Местные журналисты выяснили, что в марте 50 местных детей бесплатно съездили на отдых в Турцию за счёт Международного благотворительного фонда имени посла РФ в Турции Андрея Карлова. Однако вместо сирот и ребят из неблагополучных семей на отдых отправились отпрыски местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы, — сообщает сайт News.ru.

Первым о ситуации узнал портал «Клинцы.Инфо». Глава города Клинцы Олег Шкуратов не нашёл в том, что случилось, ничего предосудительного. «Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети. В городе семь тысяч детей, поехали 50», — сказал он журналистам.

Между тем в местной прокуратуре сообщили о нарушениях при распределении бесплатных путёвок. Оказалось, что информация о благотворительной акции была скрыта от местных жителей, дети для поездки отбирались властями по собственному усмотрению.

ВРИО главы Клинцовской городской администрации от прокурора города было внесено представление.