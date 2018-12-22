Коррупционный скандал разразился в Брянской области
Местные журналисты выяснили, что в марте 50 местных детей бесплатно съездили на отдых в Турцию за счёт Международного благотворительного фонда имени посла РФ в Турции Андрея Карлова. Однако вместо сирот и ребят из неблагополучных семей на отдых отправились отпрыски местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы, — сообщает сайт News.ru.
Первым о ситуации узнал портал «Клинцы.Инфо». Глава города Клинцы Олег Шкуратов не нашёл в том, что случилось, ничего предосудительного. «Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети. В городе семь тысяч детей, поехали 50», — сказал он журналистам.
Между тем в местной прокуратуре сообщили о нарушениях при распределении бесплатных путёвок. Оказалось, что информация о благотворительной акции была скрыта от местных жителей, дети для поездки отбирались властями по собственному усмотрению.
ВРИО главы Клинцовской городской администрации от прокурора города было внесено представление.
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pyco__mypucmo 22 декабря 2018 | 23:16
плешивый рулевой ведёт Россию в счастливое будущее. Россияне верят в мудрость вошьдя.
pattrick1 22 декабря 2018 | 23:28
Однако вместо сирот и ребят из неблагополучных семей на отдых отправились отпрыски местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы...
А сироты вообще не поехали или группа была смешанная? Скандал конечно поднят справедливо, но нельзя ущемлять детей чиновников, они не какие-то проклятые дети, какими их выставляют либералы и безродные космополиты, они такие же наши дети как и сироты.
pyco__mypucmo 22 декабря 2018 | 23:32
pattrick1: ты тоже примат. И даже вроде прямоходящий.
aladdinov 22 декабря 2018 | 23:44
В горадминистрации заявили, что никаких нарушений не было.
«А дети работников администрации — это не дети города Клинцы?» — заявила в ответ на вопрос журналистов, по какому принципу был проведен отбор детей в эту поездку, бывший заместитель мэра Людмила Лубская.
«Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети. Семь тысяч детей в городе. Из них поехало 50. Мое мнение, никаких злоупотреблений полномочиями не было», — сказал глава города Олег Шкуратов.
Далее: https://news.rambler.ru/community/41472197/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
danko1 22 декабря 2018 | 23:58
aladdinov: Самыми нуждающимися по обыкновению оказались дети чиновников.
но они постеснялись открыто заявлять о своей "бедности".
moderator_pablo 23 декабря 2018 | 00:11
danko1:
бери вот эого алладинова-козлодоева , и сегодня же , первым поездом в Брянск , с требованием прояснения ситуации , опубликования доходов родителей этих детишек ! А , что реальная политика так и работает , это тебе не по 150 каментов на эхе , в день строчить !
moderator_pablo 23 декабря 2018 | 00:08
aladdinov:
ты же недалеко живёшь от Брянска , вперёд , проводи одиночный пикет напротив Брянской гор. администрации ! Да , понимаю , это тебе не голые зады фотошопить !
aladdinov 23 декабря 2018 | 00:14
moderator_pablo:
Падлик, хочешь опять взять у меня за щеку с проглотм? Подмойся!
moderator_pablo 23 декабря 2018 | 00:19
aladdinov:
мне даже как-то неудобно , что ли ? слив , за сливом , слив за сливом у тебя Козлодоев , позор ! это тебе не каких-то шмар из журнала Крокодил , продвигать !
vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 00:18
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
agriment 23 декабря 2018 | 00:07
pattrick1: 23:28 "..но нельзя ущемлять детей чиновников"
- Кто ж их ущемляет? у чиновников достаточно денег, чтобы самим отправить на отдых своих детей за свой счёт, а не отбирать у сирот.
"они не какие-то проклятые дети,"
- Это зависит от самих чиновников,
некоторых прокляли до седьмого колена,
чиновники обязаны помнить об этом,
а не ставить свечки и отмазываться фразой " дети за отцов не отвечают"
.... Посмотрите историю, что с детьми чиновников уже третьего колена,
тех чиновников, незнающих предела при должностях....
hastings 22 декабря 2018 | 23:53
pyco__mypucmo: патриотов надо поощрять по партийной линии!
ft18 23 декабря 2018 | 00:28
hastings: За счет детей-сирот?
Как это скрепануто, и даже скреПоносно!
mikhail_spb_ 22 декабря 2018 | 23:21
Эти дети - самые обездоленные.
Ибо их родители - воры, жулики и проходимцы. В погонах и без.
vis_a_vis 22 декабря 2018 | 23:26
\\ вместо сирот и ребят из неблагополучных семей на отдых отправились отпрыски местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы //
"Это сироты. Дети Поволжья. Тяжелое наследие царского режима"
sergoder172 23 декабря 2018 | 00:02
vis_a_vis: https://www.youtube.com/watch?v=QFtlRkgjh18
lion64__4 22 декабря 2018 | 23:28
одно слово - мрази
viktorova 22 декабря 2018 | 23:28
Клинцы уже в совке. Могут гордиться. Они так туда стремились...
riots 22 декабря 2018 | 23:36
Это сироты (с)
dan24 22 декабря 2018 | 23:41
Благотворительную помощь в РФ снова получили богатые. Социальное же государство.
ft18 23 декабря 2018 | 00:25
dan24: "Друзьям - всё, остальным -закон!"
© Repubblica di Salò
spbdweller 22 декабря 2018 | 23:43
Беспринципность и подлость - качества по которым отбирают в путинские соратники.
ft18 23 декабря 2018 | 00:15
Серый, брянский, коррупционный волк...