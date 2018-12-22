Президент Украины подписал закон о переименовании УПЦ Московского патриархата
Она должна будет указать в своем названии принадлежность к РПЦ. Закон был принят Верховной радой 20 декабря. Петр Порошенко заявил, что этот закон поможет православным определиться: принадлежать ли им к вновь созданной автокефальной православной церкви Украины или к церкви, которая настаивает на сохранении связи с РПЦ. УПЦ Московского патриархата, в свою очередь, заявляет, что является самоуправляемой церковью, которая осуждает присоединение Крыма к России и конфликт в Донбассе.
Комментарии23
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edyunia 22 декабря 2018 | 23:16
Попы открещиваются от России, как чёрт от ладана.
pattrick1 22 декабря 2018 | 23:21
Президент Украины подписал закон о переименовании УПЦ Московского патриархата...
Украино-Российская Православная Церковь, Киевского Патриархата.
Православная Церковь Братской Любви Украинского и Русского Народов.
edyunia 22 декабря 2018 | 23:28
pattrick1: \\Братской Любви Украинского и Русского Народов\\
Особенно о братской любви впечатлило. Тамбовский xйy вам, московитам брат, - его и любите.
pattrick1 22 декабря 2018 | 23:31
edyunia:
Говори за себя и высасывай содержимое ануса у американцев.
edyunia 22 декабря 2018 | 23:35
pattrick1: \\Говори за себя\\
Я и говорю за себя, как гражданина Украины, а ты можешь высасывать, а также делать всё что тебе угодно с любимы, предоставляемыми тебе органами тела, всех тех кто готов тебе их предоставить.
pattrick1 22 декабря 2018 | 23:37
edyunia:
Соси член у американцев.
gluhoy2250 22 декабря 2018 | 23:55
edyunia: Я и говорю за себя,
Значит американский анус вылизываешь... молодец так держать!
vitaly_nc22 23 декабря 2018 | 00:19
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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stopkran1969 22 декабря 2018 | 23:29
pattrick1: опять секс с любовью перепутал?
zemljanka 22 декабря 2018 | 23:48
Поздравления Православной церкви в Украине.
Брошенный осколок секты упирается.
vis_a_vis 22 декабря 2018 | 23:31
\\ pattrick1: Православная Церковь Братской Любви Украинского и Русского Народов //
"Зеленые человечки" в Крыму уже показали пример Братской Каиновой Любви...
aspid55 22 декабря 2018 | 23:35
pattrick1: Интересно заговрили иерархи РПЦ в Украине, когда из за попку взяли.
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Спикер УПЦ МП архиепископ Климент сообщил, что юридический отдел Киевской митрополии УПЦ (МП) анализирует "законопроект Рады о переименовании церкви
"Архиепископ добавил, что у УПЦ МП четкая позиция по вопросам Донбасса и Крыма.
"Вы не слышали заявления УПЦ о том, что она не признает аннексии Крыма, осуждает все то, что происходит на Донбассе, призвала в том числе и руководителя русского государства прекратить эту агрессию? УПЦ неоднократно отмечала, что полностью поддерживает все инициативы украинского государства, которые касаются определения в том числе и дефиниций, связанных с тем, что происходит на востоке Украины", - заявил он. Больше читайте здесь:
Это уже полный писец, Патря. Писец братской любви.
lohhersonskii 22 декабря 2018 | 23:32
УПЦ Московского патриархата, в свою очередь, заявляет, что является самоуправляемой церковью, которая осуждает присоединение Крыма к России и конфликт в Донбассе.
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Вот доказательство того, что вирус путинской лжи весьма токсичный. Этот вирус поразил служителей УПЦ Московского патриархата.
aspid55 22 декабря 2018 | 23:39
lohhersonskii: Нет, в целом это даже неплохо, что филиал РПЦ в Украине признал незаконным захват Крыма и назвал агрессией России происходящее на востоке Украины.
edyunia 22 декабря 2018 | 23:39
lohhersonskii: \\вирус путинской лжи весьма токсичный\\
Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы.
zibex 22 декабря 2018 | 23:32
Вообще их надо назвать Сталинско-бериевской церковью
riccon 22 декабря 2018 | 23:54
zibex:
А чего сразу не жидо-монгольской? Жалко, что вы не президент Украины.
andreyoo 23 декабря 2018 | 00:03
zibex: А ПЦУ вероятно порошенко-эсбэушной.
protoukrop 22 декабря 2018 | 23:40
Дебилоид свидомый до сих пор не вник в Конституцию, в соответствии с которой церковь отделена от государства. Государство не может давать указание церкви. Юридически государство может лишь запретить какую-либо церковь на свой территории, но не понуждать её к чему-то.
edyunia 22 декабря 2018 | 23:57
protoukrop: \\Государство не может давать указание церкви.\\
Государство имеет полное право давать адресное название и номер строения или организации, пока оно предложило московским попам придумать его самим, с внесением в название термина "Российская". Между собой в частном порядке они могут называться хоть "Трижды Украинская Совсем Не Русская ...", но в юридических документах должна значится как указывает закон государства в котором эта организация находится. А по происшествии указанного времени, если эти попы будут противится, их шаражку назовут как будет угодно только государству Украина.
neyexo 22 декабря 2018 | 23:51
По скорости чтения и принятия законов догнали и перегнали думу и СФ
Хорошая тенденция
tetriz 22 декабря 2018 | 23:55
Бесы почуяли вольницу.
Но это им тока кажэтса.
andreyoo 23 декабря 2018 | 00:00
А что, слов "Московского патриархата" мало?