Спасатели остановили спуск в шахту в Соликамске из-за высокой температуры
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командира спасательного отряда. Горняки находятся примерно в 10 метрах, но добраться туда невозможно.
Ранее в СК заявили о вероятной гибели рабочих на шахте «Уралкалия». Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. В шахте находится 9 человек. По предварительной версии, пожар начался во время строительных работ.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pattrick1 22 декабря 2018 | 23:14
В шахте находится 9 человек...
Шок.
mariya____ 22 декабря 2018 | 23:58
pattrick1: Шок. Так коротко... .... А не шок вообще, что всякие Прохоровы , Рыболовлевы и прочие дельцы - хозяева Уралкалия находятся за пределами России, роскошествуют, покупая острова, клубы , дворцы...в то время, когда рабы в России работают на них, рискуя жизнью.?
stopkran1969 22 декабря 2018 | 23:14
Тот случай когда хочется верить в чудо
sozercatel 22 декабря 2018 | 23:14
Помер Максим, да и .....,
aleksandr39 22 декабря 2018 | 23:25
Теперь в зомбоящике в новостях начнут срочно рассказывать про аварии на шахтах США и Украины .
secondvenmud 22 декабря 2018 | 23:41
3,14 . д . ц!