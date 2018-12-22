Полиция начала разгонять участников акции протеста «желтых жилетов», который собрались на Елисейских полях в Париже. К концу дня участники манифестаций решили все-таки прорваться к президентскому дворцу. Полиция применила слезототочивый газ. Грузовики с водометами и шеренги полицейских оттесняют демонстрантов с улицы.

По данным радио Europe1, к протестам в столице присоединились уже около 2 тысяч человек, больше ста были задержаны.

Столкновения с демонстрантами произошли также в Бордо и Нанте. К «желтым жилетам», попытавшимся заблокировать дороги между Францией и Испанией, присоединились сторонники независимости Каталонии.