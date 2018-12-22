Полиция начала разгонять участников акции протеста «желтых жилетов», который собрались на Елисейских полях в Париже
Полиция начала разгонять участников акции протеста «желтых жилетов», который собрались на Елисейских полях в Париже. К концу дня участники манифестаций решили все-таки прорваться к президентскому дворцу. Полиция применила слезототочивый газ. Грузовики с водометами и шеренги полицейских оттесняют демонстрантов с улицы.
По данным радио Europe1, к протестам в столице присоединились уже около 2 тысяч человек, больше ста были задержаны.
Столкновения с демонстрантами произошли также в Бордо и Нанте. К «желтым жилетам», попытавшимся заблокировать дороги между Францией и Испанией, присоединились сторонники независимости Каталонии.
Комментарии1
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victor_xy 22 декабря 2018 | 22:14
Эх в России бы таких парочку проявлений демократии ...и все упыриные болота враз бы пересохли, а кто такой "правозащитник" и вовсе бы помнить забыли, да... :-D:-D:-D