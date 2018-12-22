14-летняя фигуристка Анна Щербакова выиграла чемпионат России в женском одиночном катании
Второе место заняла ее ровесница Александра Трусова, третье — 15-летняя Алена Косторная.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая лидировала после короткой программы, в тройку призеров не вошла. Она дважды упала во время произвольной программы.
Серебряная призерка Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева занимает седьмое место.
Чемпионат России, который проходит в Саранске, завершится в воскресенье показательными выступлениями.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sandro_007_ 22 декабря 2018 | 22:12
Секрет успеха Тутберидзе очевиден. Работает с юными, доводит до совершенства, берет призы, а после девочки начинают расти и сходят с дистанции, уступая место более юным и гибким.
gordy 22 декабря 2018 | 22:39
"14-летняя фигуристка Анна Щербакова выиграла чемпионат России в женском одиночном катании..."
... чтобы отправиться за продолжением карьеры к Брайану Орсеру?
anemon 22 декабря 2018 | 22:25
Мои поздравления и восхищение Этери Тутберидзе! Замечательная девочка Щербакова. И, может быть, я не права, но девочки Тутберидзе сходят с дистанции по политическим мотивам. Во время моей молодости причиной дискриминации был 5-й пункт в советском паспорте, а в сегодняшней России - грузинская фамилия.
rikkki 22 декабря 2018 | 22:33
Я одного не понимаю - почему выкат девочек-нимфеток называют "женским фигурным катанием "?
ivfn 22 декабря 2018 | 22:55
rikkki:
Отменить!!!
Художественную гимнастику ---ОТМЕНИТЬ НАХРЕН!!!
ссиональном спорте с июля 2014 г. во всех международных соревнованиях могут принимать участие только фигуристки, достигшие 15-летнего возраста. Подобное ограничение действует для стран-участниц ISU. В это же время для участия в чемпионатах России и этапах Кубка России фигуристкам-юниорам был снят ограничивающий минимальный возраст. Что касается страстных любительниц фигурного катания, для которых неважны медали и громкая слава, совершенствовать своё тело и просто получать огромное удовольствие от катания можно с раннего детства и до глубокой старости
//почему выкат девочек-нимфеток называют "женским фигурным катанием "?//
Странно почему вас не смущает хоккей на траве или танцы на льду. Однако.
koshkaedu 22 декабря 2018 | 22:50
В 2030 году чемпионкой России в женском (простите!) одиночном катании станет
семилетняя девочка от Тутберидзе.