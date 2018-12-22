Спецпредставитель США в коалиции по борьбе с «Исламским государством»* Бретт Макгерк подал в отставку
Спецпредставитель США в коалиции по борьбе с «Исламским государством»* (*террористическая организация ИГ, запрещена в России) Бретт Макгерк подал в отставку. Такое решение он принял из-за несогласия с выводом американских войск из Сирии, — сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.
По его информации, Макгерк подал в отставку в пятницу, всего день спустя после ухода с поста главы Пентагона Джеймса Мэттиса.
Последним днем Макгерка на этой должности станет 31 декабря, — сообщает CBS. Как ожидается, он продолжит работу в Стэнфордском университете.
Напомню, на это неделе президент США заявил
о победе над «Исламским государством» в Сирии, отметив, что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели. Сегодня Дональд Трамп сказал, что теперь Турция и другие страны Ближнего Востока способны
самостоятельно выгнать оставшихся в Сирии террористов.
Комментарии10
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haldey 22 декабря 2018 | 22:13
Уничтожим всех уродов)))
Всех спецпредставителей СШей на свалку истории)))
gordy 22 декабря 2018 | 22:43
haldey: "Уничтожим всех уродов))) "
Борис Виан?
aspid55 22 декабря 2018 | 22:47
haldey: Россия уже 5 раз побеждала в Сирии и выводила свои войска.
Почему бы США не победить один раз и тоже сделать вид, что выводит войска.
так и будет.
Трампу сейчас нужно нагшнуть Турцию и заставить Эрдогана выполнять команды, вот он его и прикармливает.
Науськивает опять к Вове сзади подкрасться.
begly_ 22 декабря 2018 | 22:14
Пошли вон все, кто против Трампа., всем - Ю ФАЕРД!
aspid55 22 декабря 2018 | 22:50
begly_: Забавно видеть как русише патриотен вылизывают жопу президенту США.
Давай, голубок, работай языком тщательней.
Но все равно не оценят тебя и после смены раком поставят. Ты же должен учиться с колен подниматься.
glotov 22 декабря 2018 | 22:22
Считай, что капитулировал перед исламистами. В Америке, видать, все малахольные.
nestor199 22 декабря 2018 | 22:27
ИГ побороло Бретта Макгерка . ...................................
mazeno 22 декабря 2018 | 22:27
правильно, там уже делать нечего
сначало путин сломал хребет игил (три раза) затем трамп сломал хребет игил (один раз)
чё там делать, всё...
ukrotomos 22 декабря 2018 | 22:32
В Университете этот неудачник будет читать курс "Как СШП обгадились в Сирии"?
chimp2013 22 декабря 2018 | 22:50
Вот что значит Трамп бизнесмен. Он оставляет возможность своему конкуренту, то бишь Кремлю уничтожить исламистов, правда, видимо, не зная, что Путин уже давно "разгромил" Исламское государство в "одиночку". Хитер Трамп, хитер. Посмотрим , что ответит чекист на вызов бизнесмена.