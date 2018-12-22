Спецпредставитель США в коалиции по борьбе с «Исламским государством»* Бретт Макгерк подал в отставку

Спецпредставитель США в коалиции по борьбе с «Исламским государством»* (*террористическая организация ИГ, запрещена в России) Бретт Макгерк подал в отставку. Такое решение он принял из-за несогласия с выводом американских войск из Сирии, — сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

По его информации, Макгерк подал в отставку в пятницу, всего день спустя после ухода с поста главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Последним днем Макгерка на этой должности станет 31 декабря, — сообщает CBS. Как ожидается, он продолжит работу в Стэнфордском университете.

Напомню, на это неделе президент США заявил

о победе над «Исламским государством» в Сирии, отметив, что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели. Сегодня Дональд Трамп сказал, что теперь Турция и другие страны Ближнего Востока способны

самостоятельно выгнать оставшихся в Сирии террористов.