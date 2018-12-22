ВАДА не позволили взять допинг-пробы из московской лаборатории, сославшись на несертифицированное оборудование
Экспертам ВАДА не позволили взять допинг-пробы из московской лаборатории, сославшись на несертифицированное оборудование. Подобные действия нарушают условия восстановления в правах Российского агентства. Последствия могут быть самыми печальными, сказал РБК глава РУСАДА Юрий Ганус.
В середине января ВАДА решит вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства предъявленным требованиям.
Комментарии9
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sg115 22 декабря 2018 | 22:13
Очередная ВАДАовская провокация..
alexey65 22 декабря 2018 | 22:26
sg115: Мы можем гордо на нее не поддаваться и остаться в статусе независимых спортсменов без флага.
gordy 22 декабря 2018 | 22:41
"ВАДА не позволили взять допинг-пробы из московской лаборатории, сославшись на несертифицированное оборудование"
Одни смеются, другие - насмехаются?
igorrrpadlowitchs 22 декабря 2018 | 22:30
sg115: рашкинцы напоминают персонажа из 'Белое солнце пустыни'- которого выкинули в окно, но он гордо заявил: гранаты не той системы!
ag_bai 22 декабря 2018 | 22:31
Не поняла: несертифицированное оборудование у московской лаборатории (краденое, что ли, как и все в Раше?) или у ВАДА?
aspid55 22 декабря 2018 | 22:43
sg115: Дебилы же вы, однако, вам аж три года дали, ятобы следы скрыть. И не сумели. Толлько дебилы могли так отличиться.
А теперь Русада пришел писец, белый и пушистый.
России нет и не может быть дела какое оборудование используют эксперты ВАДА.
Идиоты, они отберут пробы и поедут с ними в сви лаборатории.
Вы тоже будет контролировать какое оборудование они в своих лабораториях используют?
Просто удивляешься идиотизму рашадебилов.
kuzma36 22 декабря 2018 | 22:21
Это чо получается? Это они могут теперь неисправным оборудованием и грязными руками пробы брать???
kpobococ 22 декабря 2018 | 22:40
kuzma36: откуда такой скепсис? оборудование стерилизовано оксиметолоном, руки тщательно вымыты пентетразолом.
jetoma 22 декабря 2018 | 22:41
Я не понял, а кто не дает-то? Лаборатория в чьем ведении?