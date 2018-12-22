Президент Трамп упрекнул своих оппонентов из Демократической партии в том, что те не осознают сложность ситуации.
В связи с обсуждением вопроса в Конгрессе Трамп отменил поездку в свое поместье во Флориде, где собирался провести рождественские праздники.
Комментарии5
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haldey 22 декабря 2018 | 22:10
Уровень понимания в СШах настолько низок, что эти тупоголовые хавают всякую чушь))) Последние глупости, типа "миту", сделают из сшей не то, что бензоколонку, а помойку мира))) Так скоро и будем называть страны помойки, объединенные вряд ли, скорее разъединенные))) РШПА, разбежавшиеся штаты помоечной америки)))
gordy 22 декабря 2018 | 22:33
"Президент Трамп упрекнул своих оппонентов из Демократической партии в том, что те не осознают сложность ситуации."
А когда было просто?
begly_ 22 декабря 2018 | 22:11
Да плевать демократам на Америку пока республиканцы у власти. Что можно от них ожидать, как ни палки в колесо?
liquidsky__ 22 декабря 2018 | 22:31
begly_: Характкерная черта любых демократов в мире,- нагадить и испортить.
nitsahon 22 декабря 2018 | 22:13
эховские информационщики забыли написать главное: трамп отменяет поездку из-за того, что в конгрессе не согласован бюджет правительственных учреждений на ближ.год...