Судьба людей, которые остаются заблокированными в стволе шахты Соликамска, сейчас неизвестна, связи с ними нет
Сидоров добавил, что прилагаются все возможные усилия для освобождения этих людей. СК возбудил уголовное дело после пожара на шахте в Соликамске. Восемь человек были выведены на поверхность, с девятью, оставшимися в шахте, связь по-прежнему не установлена. В СК заявили о вероятной гибели находящихся в шахте людей. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных,
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