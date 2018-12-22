Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России, который проходит в Саранске.

Второе место заняла Александра Трусова, третьей стала Алена Косторная. Алина Загитова, лидировавшая после короткой программы в итоге заняла пятое место. Щербакова, которой в марте 2019 года исполнится 15 лет, в 2018 году стала

победительницей двух этапов юниорского Гран-при, а в финале заняла пятое место Загитова является олимпийской чемпионкой и чемпионкой Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при 2017 года. На Олимпиаде в ПхЈнчхане она также выиграла серебряную медаль в командных соревнованиях. В финале Гран-при 2018 года она стала

второй, уступив японке Рике Кихире. Чемпионат России завершится в воскресенье показательными выступлениями. —