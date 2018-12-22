Французские следователи обнаружили видеозапись клятвы «страсбургского стрелка» в верности террористической группировке ИГ* (*организация запрещена в России). Ролик был записан на USB-носителе, который принадлежал Шерифу Шекатту, устроившему стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге. Флешку нашли в доме Шекатта, — сообщает французский телеканал BFM.

Напомнbv, нападение произошло 12 декабря. В результате пять человек погибли, 13 были ранены. Шерифа Шекатта застрелили при попытке открыть огонь по полицейским.