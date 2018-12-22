Французские следователи обнаружили видеозапись клятвы «страсбургского стрелка»
Французские следователи обнаружили видеозапись клятвы «страсбургского стрелка» в верности террористической группировке ИГ* (*организация запрещена в России). Ролик был записан на USB-носителе, который принадлежал Шерифу Шекатту, устроившему стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге. Флешку нашли в доме Шекатта, — сообщает французский телеканал BFM.
Напомнbv, нападение произошло 12 декабря. В результате пять человек погибли, 13 были ранены. Шерифа Шекатта застрелили при попытке открыть огонь по полицейским.
Комментарии2
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a_buvgrobu 22 декабря 2018 | 21:09
А медальон с Путиным не нашли? Очень плохо. "Работаем, страус, работаем".
sg115 22 декабря 2018 | 21:20
a_buvgrobu:
А Путин при чем тут? Тут уши скаклуасов за версту видны. Пытались французский Мандан организовать. Не получилось стать второй Францией, решили опустить Пятую республику до своего уровня.