Британская полиция задержала двоих подозреваемых в запуске дронов рядом с аэропортом Гатвик
Они живут в городе Кроули, расположенном примерно в 5 км от аэропорта.
Полиция сейчас проводит обыск в одном из домов на территории города. Других подробностей пока нет.
Аэропорт Гатвик прекратил работу в среду вечером в связи с появлением двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой. Самолеты, уже летевшие в аэропорт, были перенаправлены в другие воздушные гавани. В четверг аэропорт также не работал. Ранним утром в пятницу полеты из Гатвика возобновились в ограниченном режиме, однако вечером администрация закрыла ВПП и все летное поле из-за сообщения о новом появлении дрона. Поиски злоумышленников, удаленно управляющих беспилотниками, вели более 20 нарядов полиции.
Комментарии4
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vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 21:04
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kisa2000 22 декабря 2018 | 21:11
Готовтесь, опять найдут российский след.
alehan22747 22 декабря 2018 | 21:15
kisa2000: врядли .. точно не путин:))) Тот больше спец по ссанью в чужие пробирки или ручку двери какой дрянью намазать или послать приЖопинских поварят бомбить фэйсбук...А здесь дроны, технологии как никак - сложновато для путинских свиней.
a_buvgrobu 22 декабря 2018 | 21:14
У этих двоих схемы и периодичность запусков, составленных в ГРУ под руководством лично Путина уже нашли ?..