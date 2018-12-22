Судьба людей, которые остаются заблокированными в стволе шахты Соликамска, сейчас неизвестна, связи с ними нет. Об этом рассказал начальник по управления по связям с общественностью «Уралкалия» Андрей Сидоров.

Сидоров добавил, что прилагаются все возможные усилия для освобождения этих людей. СК возбудил уголовное дело после пожара на шахте в Соликамске. Восемь человек были выведены на поверхность, с девятью, оставшимися в шахте, связь по-прежнему не установлена. В СК заявили о вероятной гибели находящихся в шахте людей. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных,