Судьба людей, которые остаются заблокированными в стволе шахты Соликамска, сейчас неизвестна, связи с ними нет
Судьба людей, которые остаются заблокированными в стволе шахты Соликамска, сейчас неизвестна, связи с ними нет. Об этом рассказал начальник по управления по связям с общественностью «Уралкалия» Андрей Сидоров.
Сидоров добавил, что прилагаются все возможные усилия для освобождения этих людей. СК возбудил уголовное дело после пожара на шахте в Соликамске. Восемь человек были выведены на поверхность, с девятью, оставшимися в шахте, связь по-прежнему не установлена. В СК заявили о вероятной гибели находящихся в шахте людей. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных,
Комментарии2
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vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 21:05
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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a_buvgrobu 22 декабря 2018 | 21:12
Ничего страшного , это ведь всего лишь рабочее быдло а при воровском капитализме который построили пупуев и его подельнички в России главное бабло и прибыль а не рабочее быдло .