Президент Украины подписал закон о переименовании УПЦ Московского патриархата
Она должна будет указать в своем названии принадлежность к РПЦ. Закон был принят Верховной радой 20 декабря. Петр Порошенко заявил, что этот закон поможет православным определиться: принадлежать ли им к вновь созданной автокефальной православной церкви Украины или к церкви, которая настаивает на сохранении связи с РПЦ. УПЦ Московского патриархата, в свою очередь, заявляет, что является самоуправляемой церковью, которая осуждает присоединение Крыма к России и конфликт в Донбассе.
Комментарии10
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danko1 22 декабря 2018 | 20:35
Неужели даже у этих попов РПЦ стала черной меткой, которой они стыдятся?
Ну и правильно, как им объяснить прихожанам, что они служат оккупантам и молитвы за власть кремлевскую читают?
vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 20:55
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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sasass 22 декабря 2018 | 20:38
Все правильно - теперь об этом заявить и патриарху Кириллу и все станет на место и украинцы будут довольны...
a_buvgrobu 22 декабря 2018 | 20:42
Рада еще не приняла закон что креститься тремя перстами русская агрессия православный украинец обязан кукишем креститься?
danko1 22 декабря 2018 | 20:46
a_buvgrobu: Когда Путин крестится от живота ко лбу, а потом еще слева направо, что выхватили телекамеры, то Гундяев может это признать единственно правильным и велеть всем своим малочисленным прихожанам только так креститься.
a_buvgrobu 22 декабря 2018 | 21:01
danko1: А мне глубоко фиолетовы и Гундяев, и Путин как оба вместе, так и порознь. Вместе со всеми своими сподвижниками.. Пусть хоть ногами крестятся..
mahnozlukka 22 декабря 2018 | 21:01
a_buvgrobu:
петька дал зырянам подписку))
hohlomor_ce_garno 22 декабря 2018 | 20:47
Да пес с ними с хохлами ,заибали уже !)))
Вот нормальная новость .
В Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Бельбек совершили посадку первые боевые самолеты. Об этом сообщает ИА «Крыминформ»
solonko 22 декабря 2018 | 21:04
hohlomor_ce_garno: Если бы российский исследовательский аппарат совершил успешную мягкую посадку на Марс и приступил к выполнению исследовательской программы, вот это бы была нормальная новость. У вас же новости нормальны только для милитаристских извращенцев.
zibex 22 декабря 2018 | 21:00
Вообще, если они не предъявят каноны, их следует и в Украине и на России переименовать в секту.