Коррупционный скандал разразился в Брянской области
Местные журналисты выяснили, что в марте 50 местных детей бесплатно съездили на отдых в Турцию за счёт Международного благотворительного фонда имени посла РФ в Турции Андрея Карлова. Однако вместо сирот и ребят из неблагополучных семей на отдых отправились отпрыски местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы, — сообщает сайт News.ru.
Первым о ситуации узнал портал «Клинцы.Инфо». Глава города Клинцы Олег Шкуратов не нашёл в этом ничего предосудительного. «Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети. В городе семь тысяч детей, поехали 50», — сказал он журналистам.
Между тем в местной прокуратуре сообщили о нарушениях при распределении бесплатных путёвок. Оказалось, что информация о благотворительной акции была скрыта от местных жителей, дети для поездки отбирались властями по собственному усмотрению.
ВРИО главы Клинцовской городской администрации от прокурора города было внесено представление.
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Комментарии17
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zemljanka 22 декабря 2018 | 20:34
Не может быть.
Брешь в вертикали.
Не так делили.
vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 20:55
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
llewella 22 декабря 2018 | 20:38
Чиновники и депутаты, у вас нет денег отправить ребенка в Турцию???!
kir_pich_101 22 декабря 2018 | 20:52
llewella: Это у нас нет денег. А они просто на халяву, а потом еще за свои кровнозаработанные нечеловеческим трудом на галере.
yurhip 22 декабря 2018 | 21:10
llewella: а откуда у них деньги? Они же все людям отдают
polsan 22 декабря 2018 | 20:41
Чиновники эти - невиданные жмоты и крохоборы! Стыдуха их не берёт! Позорники!!!
sasass 22 декабря 2018 | 20:42
Жулье уже набросилась и на благотворительные фонды- как саранча все стала поедать...
aleks50 Алексей Клубников 22 декабря 2018 | 20:44
Дети чиновников от партии жулья и ворья имени Вовы путина отдохнули, а дети терпил терпеливо несли свои хоругви или кресты.
satttana_perrrrkele 22 декабря 2018 | 20:54
Путин назначал тамошних чинуш. (по Конституции должны были быть Выборы, но Вованчик - главнее Конституции:
продажной девки империализЬмы)
Если сравнивать с Недимоном, самим Путиным и прочими любителями шубохранилищ: так вообще не воруют. У них даже на футляр для виолончели не набралось, вот и тырят халявное. Гопота и нищеброды!
pavlovsky 22 декабря 2018 | 20:56
“Дети сытые, толстых родителей,
Ворон выклюет вам жадные глазоньки.
Лишь-бы чадо родное не плаколо
Лишь-бы чадо родное насытилось...»
Ф.Чистяков
edun1952 22 декабря 2018 | 20:59
Серость всепожирающая. Каков поп...
jetsam 22 декабря 2018 | 21:05
хм, уже анек
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Анекдот дня на анекдотов.net (Рассказал(а) Тима)
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В городе Находка неизвестные негодяи обработали сильнейшим слабительным
средством 50 килограмм чёрной икры и пожертвовали детскому дому. На
следующий день на работу не вышло всё руководство местной полиции, также
пришлось отменить заседание городского совета (депутаты не смогли покинуть
туалетные комнаты), а мэр города пропустил встречу с японскими бизнесменами.
Все заседания городского суда перенесены на месяц. К счастью, никто из детей
не пострадал...
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apels 22 декабря 2018 | 21:07
Крысы всегда крысятничают!
kunst54 22 декабря 2018 | 21:07
"Но снова объяснил администратор:
- Я вас прошу, уйдите, дорогие!
Те, кто едят, ведь это - делегаты,
А вы, прошу прощенья, кто такие?"
vla7815 22 декабря 2018 | 21:09
Развитой едрапутинизм построен в отдельно взятой стране за рекордные 19 лет тотальной едрапутинской власти.
vladimir1967 22 декабря 2018 | 21:15
Коррупция это одна из скреп российского государства, все сделано правильно по понятиям.
pavlovsky 22 декабря 2018 | 21:17
Отправили, как в России принято, САМЫХ ДОСТОЙНЫХ!