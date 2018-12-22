На шахте «Уралкалия» в Соликамске все еще продолжаются аварийно-спасательные операции

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по связям с общественностью компании Андрея Сидорова.

По его словам, никого из рабочих спасти пока не удалось. Как заявила губернатор Пермского края Дарья Левченко, в данный момент спасатели пытаются в очередной раз спуститься в шахту.

Напомню, в шахте находится 9 человек. Ранее в СК заявили о вероятной гибели рабочих на шахте «Уралкалия» в Пермском крае. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. По предварительной версии, пожар на шахте начался во время строительных работ.