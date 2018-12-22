На шахте «Уралкалия» в Соликамске все еще продолжаются аварийно-спасательные операции
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по связям с общественностью компании Андрея Сидорова.
По его словам, никого из рабочих спасти пока не удалось. Как заявила губернатор Пермского края Дарья Левченко, в данный момент спасатели пытаются в очередной раз спуститься в шахту.
Напомню, в шахте находится 9 человек. Ранее в СК заявили о вероятной гибели рабочих на шахте «Уралкалия» в Пермском крае. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. По предварительной версии, пожар на шахте начался во время строительных работ.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zemljanka 22 декабря 2018 | 20:37
Соболезнования родным.
Мэр спит под лавкой. И усами шевелит.
nestor199 22 декабря 2018 | 20:44
zemljanka: А что должен делать мэр в таких случаях?
e_mae 22 декабря 2018 | 20:54
nestor199: Фейерверки запускать.
nestor199 22 декабря 2018 | 21:07
e_mae: Согласен, на большее у него полномочий нет. Он что-то может скоординировать?
vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 20:56
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.