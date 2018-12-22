МВД России хочет забрать себе полномочия по осуществлению пожарного надзора
О том, что ведется работа над проектом соответствующего указа президента, сообщается на портале проектов нормативных актов. Сейчас за пожарный надзор отвечает МЧС. МВД и другие силовые структуры занимаются надзором только на своих объектах. Какого-либо обоснования передачи пожарного надзора в ведение МВД в документе не приводится. Отмечается только, что планируемый срок вступления в силу изменений – август 2019 года. Ни в МВД, ни в МЧС инициативу пока не прокомментировали, сообщает Интерфакс.
Комментарии16
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seryj_wolk 22 декабря 2018 | 20:18
Лакомый кусочек. Всегда при правильном подходе можно рассчитывать на взятку в пользу от инспектора до министра!
oldpartizan 22 декабря 2018 | 20:20
а функции контроля рождаемости не интересуют?
или всё впереди?
astet 22 декабря 2018 | 20:22
oldpartizan: А почему нет?
Коррупцию уже победили.
Коррупционер Золотов
наверное уже мотает срок с конфискацией?
Так ведь, Путин?
vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 20:31
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
wokal 22 декабря 2018 | 20:19
с кого тогда будут получать пожарники
fleyta6 22 декабря 2018 | 20:43
wokal: От остатков ценностей после пожаров..
kir_pich_101 22 декабря 2018 | 20:21
А может Минздраву лучше?
ihor_syvoryj 22 декабря 2018 | 20:28
Остап подал дирижеру руку и дружелюбно спросил:
— Песни народностей? Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны. Завхоз застыдился.
— Да, да, — сказал он, конфузясь, — это как раз кстати. Я даже доклад собирался писать.
— Вам нечего беспокоиться, — великодушно заявил Остап, — я сам напишу доклад. Ну, давайте смотреть помещение!
ac_dc 22 декабря 2018 | 20:32
А как же пожарная служба САМОСТОЯТЕЛЬНО существовала 300 лет?
То МЧС ее дербанил, теперь ненасытная ментовка примеряется
fleyta6 22 декабря 2018 | 20:41
Какие обоснования? Кушать крабы и лангусты хочется!
zkotor 22 декабря 2018 | 20:50
Государство расположилось в стране как оккупационная армия
fleyta6 22 декабря 2018 | 20:51
В демократических и ненавистных режиму странах функции пожарного надзора выполняют БЕСПЛАТНО страховые компании. Любая недвижимость , деятельность д.б. застрахована и суммы выплачиваемых страховок жертвам и пострадавшим космические!! И не купишь страхового агента, при несоответствии требованиям пожарной безопасности, да и всем видам безопасности в деятельности страхуемого бизнеса. А жируют пожинспекторы в России, поэтому и бьются ведомства не за безопасность, а за право собирать дань.
aleks50 Алексей Клубников 22 декабря 2018 | 20:52
Правильно и за канализацией пусть следят и свой мусор во время убирают.
fleyta6 22 декабря 2018 | 20:55
И еще. Я бы посоветовал Путину дать право проверки пожарной безопасности домам престарелых, детским домам и другим богом и властью брошенных заведениям. Хоть польза от взяток будет нуждающимся.
matsam 22 декабря 2018 | 21:07
Захромал МЧС на все четыре лапы, вот МВД вокруг него и начал кругами ходить...
askol2016 22 декабря 2018 | 21:15
Менты будут брать взятки, а пожарные - гибнуть. Как-то несправедливо получается?