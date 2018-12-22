МВД России хочет забрать себе полномочия по осуществлению пожарного надзора

О том, что ведется работа над проектом соответствующего указа президента, сообщается на портале проектов нормативных актов. Сейчас за пожарный надзор отвечает МЧС. МВД и другие силовые структуры занимаются надзором только на своих объектах. Какого-либо обоснования передачи пожарного надзора в ведение МВД в документе не приводится. Отмечается только, что планируемый срок вступления в силу изменений – август 2019 года. Ни в МВД, ни в МЧС инициативу пока не прокомментировали, сообщает Интерфакс.