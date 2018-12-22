ВАДА не позволили взять допинг-пробы из московской лаборатории, сославшись на несертифицированное оборудование
Экспертам ВАДА не позволили взять допинг-пробы из московской лаборатории, сославшись на несертифицированное оборудование. Подобные действия нарушают условия восстановления в правах Российского агентства. Последствия могут быть самыми печальными, сказал РБК глава РУСАДА Юрий Ганус.
В середине января ВАДА решит вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства предъявленным требованиям.
Комментарии9
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klegg 22 декабря 2018 | 20:21
сдается, что после таких финтилей власти, нашим спортсменам вместо участия в международных соревнованиях, придется их смотреть по телику. Жаль. Видимо, такая установка была сверху.
splin2 22 декабря 2018 | 20:26
klegg: Кто же выстрелил себе даже не в ногу , а чуть повыше ?
vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 20:32
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vla7815 22 декабря 2018 | 20:49
splin2: Шизопатриоты
mikr 22 декабря 2018 | 20:28
России нет ни малейшего смысла выдвигать комиссарам ВАДА необоснованные требования. Ведь такие требования легко преодолеваются указанием на соответствующий параграф кодекса ВАДА, а в случае продолжения упорствования это фиксируется как попытка уклонения от инспекции, что автоматически влечет за собой самые плохие последствия. Но поскольку ВАДА ничего не заявляла о необоснованности требований России, то согласно логике происходящего, эти требования скорее всего вполне обоснованы.
Действительно, любая инспектируемая лаборатория, согласно Международным правовым стандартам имеет законное право произвести поверку применяемого инспекторами оборудования. С этой целью ВАДА производит комплекс эталонных контрольных препаратов и поставляет его всем своим лабораториям (включая Московскую). Если анализ этих препаратов, проведенный на местах, выдает результат, согласующийся с паспортом эталона, то этот результат позволяет считать оборудование поверенным на местах с выдачей местного сертификата соответствия.
Скорее всего сегодняшняя проблема вызвана отсутствием данного сертификата. Следовательно, комиссия ВАДА либо должна предоставить привезенное оборудование для проведения местной поверки, либо отказаться от его использования.
pauel1964 22 декабря 2018 | 20:34
mikr:... Ну или Русаде придется и дальше оставаться на обочине...
splin2 22 декабря 2018 | 20:38
mikr: Дядя Петя ты дурак? (С)//
Разговоры о доступе к пробам "арестованным" СК РФ ведутся долгие месяцы, а вопрос сертификации поставлен только сейчас.
Не напоминает ли вам такая затяжка поведение РФ при расследовании катастрофы рейса MH-17?
fleyta6 22 декабря 2018 | 20:38
Это лучшее доказательство вины !
inga_92_1 22 декабря 2018 | 20:42
Умора... Потребовали сертификаты Госстандарта... Ну, мощно