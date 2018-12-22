СК возбудил уголовное дело после пожара на шахте в Соликамске

Восемь человек были выведены на поверхность, с девятью, оставшимися в шахте, связь по-прежнему не установлена. В СК заявили о вероятной гибели находящихся в шахте людей. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц.

По данным следствия, строительные работы на руднике производились работниками сторонней подрядной организации.

На месте ЧП в Соликамске работают следователи, которые должны будут установить обстоятельства возникновения пожара на шахте.

Об этом рассказал помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю Андрей Олин.

Олин добавил, что проводятся необходимые проверочные мероприятия.