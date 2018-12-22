СК возбудил уголовное дело после пожара на шахте в Соликамске
Восемь человек были выведены на поверхность, с девятью, оставшимися в шахте, связь по-прежнему не установлена. В СК заявили о вероятной гибели находящихся в шахте людей. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц.
По данным следствия, строительные работы на руднике производились работниками сторонней подрядной организации.
На месте ЧП в Соликамске работают следователи, которые должны будут установить обстоятельства возникновения пожара на шахте.
Об этом рассказал помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю Андрей Олин.
Олин добавил, что проводятся необходимые проверочные мероприятия.
Комментарии3
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sorswen 22 декабря 2018 | 20:06
Следственные следователи в рамках расследования ведут доследственную проверку..
Ребятки, уйдите сами. Реально заебали уже всех.
Просто уйдите, и возбУждайтесь там друг на друга
traxau_okurka 22 декабря 2018 | 20:22
sorswen: Как всегда великая и могучая сверхдержава платит жизнями за раздолбайство системы узурпатора.
vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 20:33
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