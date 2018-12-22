Британская полиция задержала двоих подозреваемых в запуске дронов рядом с аэропортом Гатвик
Как сообщает телеканал «Скай ньюс», задержанные — мужчина в возрасте 47 лет и 54-летняя женщина. Они живут в городе Кроули, расположенном примерно в 5 км от аэропорта
Полиция сейчас проводит обыск в одном из домов на территории города. Других подробностей пока нет.
Аэропорт Гатвик прекратил работу в среду вечером в связи с появлением двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой. Самолеты, уже летевшие в аэропорт, были перенаправлены в другие воздушные гавани. В четверг
аэропорт также не работал. Ранним утром в пятницу полеты из Гатвика возобновились в ограниченном режиме, однако вечером администрация закрыла ВПП и все летное поле из-за сообщения о новом появлении дрона.
Поиски злоумышленников, удаленно управляющих беспилотниками, вели более 20 нарядов полиции.
Комментарии2
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vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 19:42
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gordy 22 декабря 2018 | 19:45
".... задержанные — мужчина в возрасте 47 лет и 54-летняя женщина."
Вот до чего дорастают геймеры?