Национальный банк Белоруссии Нацбанк объявил о новых мерах по дедолларизации
Об этом говорится в опубликованном постановлении о порядке проведения валютных операций.
С 1 марта 2019 года для юридических лиц — резидентов вводится регистрация совершения валютных операций. Проводить регистрацию валютных сделок юрлица смогут в банке. Также банки не смогут взимать в валюте плату за осуществление банковских операций. Исключением остаются те случаи, когда речь идет о процентах за пользование кредитом в иностранной валюте. Запрещено использование валюты окажется и в ряде страховых сделок, — сообщает РБК.
Комментарии2
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edward_1960 22 декабря 2018 | 19:41
Что-то тучи над евро и долларом сгущаются. Над 1/6 части суши!
vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 19:42
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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