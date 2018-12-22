Национальный банк Белоруссии Нацбанк объявил о новых мерах по дедолларизации

Об этом говорится в опубликованном постановлении о порядке проведения валютных операций.

С 1 марта 2019 года для юридических лиц — резидентов вводится регистрация совершения валютных операций. Проводить регистрацию валютных сделок юрлица смогут в банке. Также банки не смогут взимать в валюте плату за осуществление банковских операций. Исключением остаются те случаи, когда речь идет о процентах за пользование кредитом в иностранной валюте. Запрещено использование валюты окажется и в ряде страховых сделок, — сообщает РБК.