СК возбудил уголовное дело после пожара на шахте в Соликамске

Восемь человек были выведены на поверхность, с девятью, оставшимися в шахте, связь по-прежнему не установлена. В СК заявили о вероятной гибели находящихся в шахте людей. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц.

По данным следствия, строительные работы на руднике производились работниками сторонней подрядной организации.