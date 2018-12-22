СК возбудил уголовное дело после пожара на шахте в Соликамске
Восемь человек были выведены на поверхность, с девятью, оставшимися в шахте, связь по-прежнему не установлена. В СК заявили о вероятной гибели находящихся в шахте людей. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц.
По данным следствия, строительные работы на руднике производились работниками сторонней подрядной организации.
Комментарии2
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tvitov66 22 декабря 2018 | 19:42
В Рай наш народ уже косяком пошел ... а "они" все никак не сдохнут
vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 19:42
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