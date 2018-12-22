До конца года власти Петербурга могут отменить распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Если церковь не обратится с официальным заявлением, документ утратит силу.
(Если до 30 декабря РПЦ не обратится с официальной заявкой к петербургским властям, то распоряжение о передаче Исаакиевского собора можно признать недействительным. Об этом говорится в ответе временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова на запрос группы депутатов Законодательного собрания. Более того, в Смольном изданию «Фонтанка.ру» подтвердили – комитет имущественных отношений готовится 31 декабря признать документ утратившим силу. Дело в том, что распоряжение о передаче собора опубликовали ещё два года назад, однако за это время церковь так и не предоставила Смольному официальную заявку. Без неё юридически оформить процесс невозможно. Между тем, противники передачи собора несколько раз устраивали массовые акции: на них собиралось до трёх тысяч человек. Ряд парламентариев даже собирались вынести решение этого вопроса на референдум, однако в Законодательном собрании отказались рассматривать такую возможность. )
Напомним, в конце 2016 года бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос с Исаакиевским собором решён. Городские власти планировали передать его в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.
С уважением, корреспондент «Эха Москвы в Петербурге» Иван Штейнерт
Комментарии7
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vreyhardn 22 декабря 2018 | 19:11
За такое решение и Беглова можно назначить. Выбора то нет.
vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 19:12
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danko1 22 декабря 2018 | 19:30
А какое право Полтавченко имеет распоряжаться Исаакиевском Собором, который никогда не принадлежал ни ему, ни РПЦ?
nestor199 22 декабря 2018 | 19:34
danko1: А он Вам принадлежит?
post_v 22 декабря 2018 | 19:18
vreyhardn:
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РПЦ хочет прибрать Исаакиевский собор в 2019 году – надеется, что к тому времени реставрацию закончат.
И никто не учитывает стоимость реставрации, которая еще далеко не закончена:
"Сейчас мы начали обследование фонарика, по итогам которого будет подготовлена проектная документация, сами реставрационные работы начнутся летом 2017 года", - рассказал начальник отдела капремонта и реставрации ГМП "Исаакиевский собор" Геннадий Полунин.
Он отметил, что работы на фонарике потребуют привлечения рабочих, обладающих специальными навыками. "Сложности начинаются уже при установке лесов на высоте 90-110 метров, и от рабочих, которые будут производить реставрацию, потребуются навыки работы на такой высоте, а также знание реставрационного процесса", - сказал Полунин. "Глобальная реставрация фонарика Исаакиевского собора не проводилась со времен Монферрана", - добавил он. Стоимость работ будет оценена после подготовки проектной документации. (!!!)
(http://tass.ru/kultura/3550777)
buzukin074 22 декабря 2018 | 19:34
Утратив Лавру, Владимирский собор в Киеве, РПЦ показала неспособность управлять чем-либо вообще. Вот попробуйте передать ей стеклянный причиндал - так тут же разобьют или порежутся :) И нахрена ей такое чудо в карман? Угробят и его. Отделены от государства - так и не протягивайте жадных рук! Не церковь его строила - не ей и владеть. А за аренду с них денежку брать, брать с повышающим коэффициентом :)
stoik68 22 декабря 2018 | 19:41
Руки прочь от Исаакия!!!