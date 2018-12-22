До конца года власти Петербурга могут отменить распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Если церковь не обратится с официальным заявлением, документ утратит силу.

(Если до 30 декабря РПЦ не обратится с официальной заявкой к петербургским властям, то распоряжение о передаче Исаакиевского собора можно признать недействительным. Об этом говорится в ответе временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова на запрос группы депутатов Законодательного собрания. Более того, в Смольном изданию «Фонтанка.ру» подтвердили – комитет имущественных отношений готовится 31 декабря признать документ утратившим силу. Дело в том, что распоряжение о передаче собора опубликовали ещё два года назад, однако за это время церковь так и не предоставила Смольному официальную заявку. Без неё юридически оформить процесс невозможно. Между тем, противники передачи собора несколько раз устраивали массовые акции: на них собиралось до трёх тысяч человек. Ряд парламентариев даже собирались вынести решение этого вопроса на референдум, однако в Законодательном собрании отказались рассматривать такую возможность. )

Напомним, в конце 2016 года бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос с Исаакиевским собором решён. Городские власти планировали передать его в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.

С уважением, корреспондент «Эха Москвы в Петербурге» Иван Штейнерт