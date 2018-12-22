Александр Логинов стал вторым по итогам гонки преследования в чешском Нове-Место
Российский биатлонист лишь несколько секунд проиграл на финише победителю – Йоханесу Бе из Норвегии.
Пасьют на чешском этапе стал едва ли не самой захватывающей гонкой нынешнего сезона. В которой не затерялся и представитель российской команды. Логинов, стартовавший вторым с 20 секундным отставанием от Йоханеса Бе, далеко лидера Кубка мира не отпускал. На заключительной стойке Александр пошел ва-банк, стреляя, как из автомата. И риск оправдался. Не смотря на один промах, Логинов ушел на заключительный отрезок дистанции третьим, уступая только братьям Бе. Одного из них— Тария – российский биатлонист сумел обойти, а вот до младшего – Йоханеса — дотянутся так и не смог. Отмечу феноменальный прорыв Мартена Фуркада, который, стартовав 43-м, был на финише пятым.
В эти минуты начинают гонку преследования женщины.
Комментарии1
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