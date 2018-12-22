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19:02, 22 декабря 2018

Президент Украины подписал закон о переименовании УПЦ Московского патриархата

Она должна будет указать в своем названии принадлежность к РПЦ. Закон был принят Верховной радой 20 декабря. Петр Порошенко заявил, что этот закон поможет православным определиться: принадлежать ли им к вновь созданной автокефальной православной церкви Украины или к церкви, которая настаивает на сохранении связи с РПЦ. УПЦ Московского патриархата, в свою очередь, заявляет, что является самоуправляемой церковью, которая осуждает присоединение Крыма к России и конфликт в Донбассе.

Комментарии

29

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pit_heap 22 декабря 2018 | 19:06

Все ясно.Прежнее название УПЦ < B > Московского < P > Патриархата ничего не говорило украинцам о принадлежности к Москве.))
в УПЦ МП уже комментировали эти хотелки - в уставных документах УПЦ финансово, административно абсолютно самостоятельна и поддерживает с РПЦ только духовную связь.

vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 19:09


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novichok_ 22 декабря 2018 | 19:17

На Украине все делают последовательно: сначала собственная церковь, а потом — собственный бог...

pattrick1 22 декабря 2018 | 19:22

Она должна будет указать в своем названии принадлежность к РПЦ...


Может так - Украинская Православная Церковь Равноапостольного князя Бориса Дурицкого?

poluputing 22 декабря 2018 | 19:29

pattrick1: novichok_: pit_heap: какое вам дело до Украины? Не хотите ли скорбеть о погибших шахтёрах? Или вообще о вашей постепенной фашизации. Отриньте бесов, вселившихся в вас

kotbajune 22 декабря 2018 | 19:35

"показать принадлежность... к РПЦ"

Это сродни желтым звёздам Давида на евреях во времена Бандеры

chapter_2 22 декабря 2018 | 19:23

Собственный Бог - у РПЦ. РПЦ вычеркнула себя из семьи мирового православия.

Переименование УПЦ Московского патриархата - следствие империалистической политики Кремля относительно Украины.

Крымнаш принесёт России и россиянам ещё много убытков и вреда.

pattrick1 22 декабря 2018 | 19:27

chapter_2:

А я думаю что всё наоборот, по-моему много украинских националистов погибнут в этой религиозной войне и бывшая УССР прекратит своё позорное существование.

kottigr1 22 декабря 2018 | 19:42

novichok_: В РФ сразу начали с Путина.. ?

danko1 22 декабря 2018 | 19:18

Правильно. Прихожане должны знать, что эта церковь принадлежит к РПЦ, поддержавшей захват Крыма и приветствующей войну в Донбассе.
Должны знать, что в этих храмах ежедневно идут молитвы за власть, которая оккупировала часть Украины.

novichok_ 22 декабря 2018 | 19:20

danko1: А теперь там будут молиться за власть, которая убивает украинских детей в Донбассе?

nf5096004 22 декабря 2018 | 19:26

novichok_: а как c молебнами за власть, которая убивала всех подряд ковровыми бомбардировками в Чечне.

poluputing 22 декабря 2018 | 19:31

novichok_: вы о распятом мальчике в трусиках или о расстрелянных в Керчи, или о сгоревших в Кемерово?

kottigr1 22 декабря 2018 | 19:45

novichok_: А теперь там будут молиться за власть, которая убивает украинских детей в Донбассе?
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Так вот ты какой.. Распятый в Славянске мальчик в трусиках .. ! Тебя уже отодрали от доски с объявлениями ?

pyco__mypucmo 22 декабря 2018 | 19:06

это хорошо, что пахан врашке плюгавенько-плешивенькое чмо. Сразу видно, что страна мерзопакостная - этакая говнистая мразь.

hohlomor_ce_garno 22 декабря 2018 | 19:09

Ну для хохлов это норма ! Вообще все отношения хохлов и России можно рассказать одним анекдотом .

2 хохла нашли пушку , почистили, зарядили ее гавном под завязку и решили по маскалям стрельнуть. Пушку разорвало - старая. Одному ноги оторвало, другому руки ,сами все в говне . Лежат - охреневают. И тут один говорит: если нам так досталось, то представляешь, что сейчас у маскалей делается.

poluputing 22 декабря 2018 | 19:34

hohlomor_ce_garno: это вы об отношениях славян -украинцев с мокшей, меря и эрзя. Очень жалко вас, крысобрат, если крыть можете только такими паскудными испражнениями

parasuk_ 22 декабря 2018 | 19:45

poluputing: ну какие же вы славяне. Вам ведь объяснили почему у вас пцу, а не украинская православная церковь. Национальные церкви бывают у славян, потому что мы националисты. А вам просто пцу, потому что вы что-то другое :)

polikarpich 22 декабря 2018 | 19:41

hohlomor_ce_garno: Да что делается? Тут и видно, что делается. На твоём примере. Совсем, совсем всё плохо! :-)

looking_deep_into 22 декабря 2018 | 19:12

"патриархата, в свою очередь, заявляет, что является самоуправляемой церковью".

Редакция, что это у вас за дыра такая в контексте статьи?
Кто именно заявляет, что осуждает то-то и то-то?

haldey 22 декабря 2018 | 19:12

А указ о переименовании Иисуса Христа написать не пробовали?))) Например в "Бандера Шухевич"))) То-то радость бы была у умственно отсталых со справками)))

solonko 22 декабря 2018 | 19:33

haldey: Будем знать, как тебя порадовать.

danko1 22 декабря 2018 | 19:37

solonko: Учитывая, что в дурдомах 100% голосуют за Путина, не только в песне, но и реально.
Так что путинистов смело можно называть не только умалишенными, но и лишенными совести.

looking_deep_into 22 декабря 2018 | 19:15

Скоро эта чокнутая Киевская власть примет закон о переименовании всех граждан с русскими именами.
Дожили. Это уже не средневековье, это явная неадекватность.

solonko 22 декабря 2018 | 19:31

looking_deep_into: Да, да, "веру русскую" назвать "верой русской" - это ужас какой-то.

poluputing 22 декабря 2018 | 19:37

looking_deep_into: haldey: скорбите о почивших шахтёрах и лётчиках в Конго. А то всё самовозвыситься пытаетесь за счёт Украины. Неймётся вам, бесы одолевают

solonko 22 декабря 2018 | 19:26

Вопрос. Россияне, вы считаете УПЦ (МП) канонической?

parasuk_ 22 декабря 2018 | 19:39

solonko: Конечно. Канонические церкви бывают автокефальные и автономные. УПЦ МП или РПЦ З - автономнаые. А вот секты из которых слепили пцу каноническими никогда не были :)

solonko 22 декабря 2018 | 19:47

parasuk_: "Зависимость автономной церкви от кириархальной выражается в следующем:

- предстоятель автономной церкви поставляется предстоятелем кириархальной церкви;
- устав автономной церкви утверждается кириархальной церковью;
- автономная церковь получает от кириархальной церкви миро;
- имя предстоятеля кириархальной церкви возглашается во всех храмах автономной церкви -
перед именем её предстоятеля;
- предстоятель автономной церкви подсуден высшей судебной инстанции кириархальной церкви."

То есть каноничность автономной церкви суть каноничность её кириархальной церкви. Автономная церковь - не автокефальная церковь, как автономия внутри государства не есть суверенное, то есть, независимое государство.

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