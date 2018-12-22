В СК заявили о вероятной гибели горняков на шахте «Уралкалия» в Пермском крае
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, сообщает ТАСС. Ранее один из руководителей шахты, Андрей Максимов, заявлял, что у горняков есть средства индивидуальной защиты, однако, время, которое позволяет им находиться в шахте без воздуха, истекло. В задымленной шахте находятся девять человек. По предварительной версии, пожар начался во время строительных работ.
Губернатор Пермского края доложил премьер-министру Медведеву о ходе спасательной операции на шахте. Премьер поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.
Комментарии4
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vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 19:11
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gregor 22 декабря 2018 | 19:11
Ужас .
Пусть будет надежда ... .
beliy_negr 22 декабря 2018 | 19:33
Эти уроды посмели сдохнуть раньше, чем уважаемые люди освоят все выделенные деньги на их спасение!
tvitov66 22 декабря 2018 | 19:48
beliy_negr: ничо ... освоят на похоронах