В СК заявили о вероятной гибели горняков на шахте «Уралкалия» в Пермском крае

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, сообщает ТАСС. Ранее один из руководителей шахты, Андрей Максимов, заявлял, что у горняков есть средства индивидуальной защиты, однако, время, которое позволяет им находиться в шахте без воздуха, истекло. В задымленной шахте находятся девять человек. По предварительной версии, пожар начался во время строительных работ.

Губернатор Пермского края доложил премьер-министру Медведеву о ходе спасательной операции на шахте. Премьер поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.