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19:01, 22 декабря 2018

В СК заявили о вероятной гибели горняков на шахте «Уралкалия» в Пермском крае

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, сообщает ТАСС. Ранее один из руководителей шахты, Андрей Максимов, заявлял, что у горняков есть средства индивидуальной защиты, однако, время, которое позволяет им находиться в шахте без воздуха, истекло. В задымленной шахте находятся девять человек. По предварительной версии, пожар начался во время строительных работ.
Губернатор Пермского края доложил премьер-министру Медведеву о ходе спасательной операции на шахте. Премьер поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

Комментарии

4

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vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 19:11


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








gregor 22 декабря 2018 | 19:11

Ужас .
Пусть будет надежда ... .

beliy_negr 22 декабря 2018 | 19:33

Эти уроды посмели сдохнуть раньше, чем уважаемые люди освоят все выделенные деньги на их спасение!

tvitov66 22 декабря 2018 | 19:48

beliy_negr: ничо ... освоят на похоронах

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