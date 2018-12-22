Количество манифестантов, задержанных в субботу в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже, увеличилось до 65
Об этом сообщает телеканал BFM cо ссылкой на данные префектуры полиции.
Как уточняется, четверо манифестантов из общего числа задержанных помещены под
стражу. Ранее сообщалось о 30 задержанных, трое из которых были помещены под стражу
Как ранее сообщили в министерстве внутренних дел, для охраны правопорядка
мобилизованы около 4 тысяч полицейских и жандармов, в том числе более 1,2 тысячи — в
Париже.
Манифестации «желтых жилетов», протестующих против роста цен и увеличения налогов,
проходят во Франции с 17 ноября. Число акций, устроенных манифестантами, измеряется
тысячами. Сегодняшняя акция стала уже шестой по счету. —
Комментарии1
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