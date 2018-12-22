Количество манифестантов, задержанных в субботу в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже, увеличилось до 65

Об этом сообщает телеканал BFM cо ссылкой на данные префектуры полиции.

Как уточняется, четверо манифестантов из общего числа задержанных помещены под

стражу. Ранее сообщалось о 30 задержанных, трое из которых были помещены под стражу

Как ранее сообщили в министерстве внутренних дел, для охраны правопорядка

мобилизованы около 4 тысяч полицейских и жандармов, в том числе более 1,2 тысячи — в

Париже.

Манифестации «желтых жилетов», протестующих против роста цен и увеличения налогов,

проходят во Франции с 17 ноября. Число акций, устроенных манифестантами, измеряется

тысячами. Сегодняшняя акция стала уже шестой по счету. —