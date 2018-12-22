Следственный комитет заявляет, что есть основания полагать, что горняки на пермской шахте погибли
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, сообщает ТАСС. Ранее один из руководителей шахты, Андрей Максимов, заявлял, что у горняков есть средства индивидуальной защиты, однако, время, которое позволяет им находиться в шахте без воздуха, истекло. В задымленной шахте находятся девять человек. По предварительной версии, пожар начался во время строительных работ. Губернатор Пермского края доложил премьер-министру Медведеву о ходе спасательной операции на шахте. Премьер поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.
Комментарии6
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edyunia 22 декабря 2018 | 18:54
Я за то чтобы преподавали "Закон Божий" в школах, однако при неправильном его преподавании (трактовке) этот Закон превращается в закон "Крестовых походов". Не думаю что "критическое мышление" есть следствие преподавания "Закона Божьего", так как многие ставали верующими слушая курсы "Научного атеизма", мне, например, научный атеизм помог в поисках Бога, но критически мыслить я начал не знаю с чьей помощью. А вы, извините за любопытство, родственник или однофамилец того самого Шевкунова?
edyunia 22 декабря 2018 | 18:56
edyunia: PS Извиняюсь, техническая ошибка.
vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 19:03
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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gordy 22 декабря 2018 | 19:22
Не сумели спасти?
nestor199 22 декабря 2018 | 19:31
gordy: А возможность спасти была?
ohrjr 22 декабря 2018 | 19:34
За "есть основания полагать..." в приличном обществе канделябрами по балде дают! У них ведь родственники есть!!! Да и нам ваши словесные испражнения, господа из СыКа, не нужны! Убедитесь, тогда и информируйте! Никакого воспитания!!!