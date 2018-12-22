В Саранске подходит к концу Чемпионат России по фигурном катанию
В эти минуты женщины начинают состязаться в произвольной программе.
Главной своей интриги Чемпионат страны лишился накануне, когда Евгения Медведева провалили короткую программу. И серьезно осложнила себе попадание на Чемпионат Европы.
Напомню, что по результатам национального Первенства в сборную гарантировано попадают Чемпион и второй призер. А вот третья путевка отдана на откуп тренерскому совету. Которому, похоже, предстоит сделать нелегкий выбор. Напомню, что в Саранск не приехала из-за болезни Елизавета Туктамышева. Которая в серии Гран-при выглядела лучше Медведевой. И шансы Лизы на дополнительную квоту куда предпочтительнее. А значит, для попадания в сборную Медведевой сегодня в произвольной программе предстоит совершить невозможное – прорваться с 14-го на второе место по сумме двух выступлений.
Ранее состязания спортивных пар выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Комментарии1
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