В Саранске подходит к концу Чемпионат России по фигурном катанию

В эти минуты женщины начинают состязаться в произвольной программе.

Главной своей интриги Чемпионат страны лишился накануне, когда Евгения Медведева провалили короткую программу. И серьезно осложнила себе попадание на Чемпионат Европы.

Напомню, что по результатам национального Первенства в сборную гарантировано попадают Чемпион и второй призер. А вот третья путевка отдана на откуп тренерскому совету. Которому, похоже, предстоит сделать нелегкий выбор. Напомню, что в Саранск не приехала из-за болезни Елизавета Туктамышева. Которая в серии Гран-при выглядела лучше Медведевой. И шансы Лизы на дополнительную квоту куда предпочтительнее. А значит, для попадания в сборную Медведевой сегодня в произвольной программе предстоит совершить невозможное – прорваться с 14-го на второе место по сумме двух выступлений.

Ранее состязания спортивных пар выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов