Президент Трамп упрекнул своих оппонентов из Демократической партии в том, что те не осознают сложность ситуации.
В связи с обсуждением вопроса в Конгрессе Трамп отменил поездку в свое поместье во Флориде, где собирался провести рождественские праздники.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 18:31
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.