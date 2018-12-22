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18:18, 22 декабря 2018

Украинская православная церковь меняет свое название. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко

Украинская православная церковь должна добавить к названию указание на свою принадлежность к Московскому патриархату. Это необходимо для того, чтобы люди понимали, к какой церкви православной юрисдикции присоединиться, сообщил Петр Порошенко. По словам украинского президента, у граждан есть конституционное право свободного выбора вероисповедания, а изменения в законе создадут условия для его реализации. Проект ранее одобрила Верховная Рада Украины. УПЦ дали четыре месяца на то, чтобы изменить название и внести необходимые изменения в устав. Однако Украинская православная церковь уже заявила, что не намерена менять название. Споры о переименовании возникли после «объединительного собора», на котором был принят устав и избран глава новой «автокефальной церкви». В январе Константинопольский патриархат выдаст УПЦ томос.

Изменения, происходящие в Украинской православной церкви, подверглись резкой критике со стороны Русской православной церкви.

Комментарии

59

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danko_wudra 22 декабря 2018 | 18:21

Петя параша гонитель церкви. Внук неодекватки данко1. Из маями.

pattrick1 22 декабря 2018 | 18:27

Украинская православная церковь должна добавить к названию указание на свою принадлежность к Московскому патриархату...

И все православные украинцы, которые считают себя прихожанами УПЦ, на левой стороне одежды должны пришить жёлтое распятие, то же самое на дверях квартир - желтым мелом нужно начертить крест, чтобы чистые украинцы могли сразу заметить и распознать агрессоров.

arye_11 22 декабря 2018 | 18:33

pattrick1:
Патря.
Лишнее это, нашивать желтые нашивки любого содержания.
Прихожан УПЦ МП завсегда можно распознать по дебильному выражению лица, стойкому запаху перегара, словесному паролю "свой-чужой" - "идинакуй-мать-блять", а весной еще и по колорадской ленте.

danko_wudra 22 декабря 2018 | 18:37

arye_11: член 3 колёсный. Мать.

kottigr1 22 декабря 2018 | 18:37

arye_11: РПЦ давно уже стала частью секты путинистов. Они иногда собирают своих адептов на свои избирательные участки, пересчитывают друг-друга, потом умножают цифры на 10 и оглашают свои результаты.. Вот и в РПЦ примерно так же по сценарию открытой гей-вечеринки всё происходит.. Нормальные люди на эти сборища не ходят.

danko_wudra 22 декабря 2018 | 18:39

kottigr1: 6 котингеров, 7 данко1, 5 вытрезвителя, 3 детских садиков.

serhio_25__ 22 декабря 2018 | 18:38

arye_11: ""Прихожан УПЦ МП завсегда можно распознать по дебильному выражению лица..."" - сказал нам еврей. А ты потом не удивляйся, что вас не любят и травят газом и сжигают в лагерях смерти, хорошо?

danko_wudra 22 декабря 2018 | 18:41

serhio_25__: это не еврей, это вы-лядок. Хохломрась. Типа данко1.

serhio_25__ 22 декабря 2018 | 18:48

danko_wudra: Да это ясно, вот только евреи пусть думают, кому они гражданство раздают и что слова таких "евреев" влияют на отношение ко всем евреям. Настоящие евреи должны бил давно уже посадить этого укропа за антисемитизм.

victor_xy 22 декабря 2018 | 19:21

//Украинская православная церковь меняет свое название//

Ну тут эти фашисты бандерлоги по полной лажанулись! :-D:-D:-D - ну ведь действительно смешон их приказ УПЦ указать в её названии принадлежность Московскому патриархату, - УПЦ и так САМА уже скоро просто обязана будет переименовываться! - ну, посудите сами г-да, ведь как только из стамбула придёт томас в укрогабон для упц имени алкаша петюни, то сразу же РПЦ предаст этот стамбул анафеме, а значит этим будет признано, что стамбульская церковь это церковь сатаны, следовательно автоматически через это и шумерская упц пендоского холопа алкаша петюни с её стамбульским томосом будет признана сатанинской, а значит УПЦ просто ОБЯЗАНА будет к своему названию добавить указание на принадлежность у Московскому патриархату, чтобы дистанцироваться от стамбульского и особенно укрогабонского сатанизма = аминь!

gordy 22 декабря 2018 | 19:25

"Украинская православная церковь меняет ..."

Москву на Константинополь?

captainobvious 22 декабря 2018 | 18:40

arye_11: мы же не будем уточнять, кого принято распознавать по характерному запаху чеснока, дубленой кожи и козлятины, не правда ли? ))

polikarpich 22 декабря 2018 | 18:52

captainobvious: Ну, по чесночно-перегарному амбре в трамвае или автобусе как раз и можно распознать пламенного "православного" путриота. Возможен также и оттенок козлятины в общем "букете". А что?

gluhoy2250 22 декабря 2018 | 18:52

arye_11: Жиденок трехоколесный. если твоя мать-блядь,то не надо с такой рожей на зеркало пенять!

pattrick1 22 декабря 2018 | 18:53

arye_11:

По дебильному выражению лица... Когда-то давно смотрел передачу "До 16 и старше", как один священник, курировавший исправительную колонию для несовершеннолетних, вместе с каким-то неравнодушным московским журналистом, писавшим про эту колонию, добились от администрации того, чтобы притесняемых мальчиков из всех отрядов, собрали в отдельный барак, типа Израиля в 1948 году, где бы здоровые и крутые пацаны из их отрядов, не могли бы их достать, чтобы насиловать и издеваться над ними. И что же произошло, через какое-то время, эти опущенные мальчики сами превратились в "крутых", сами поделились на богоизбранных и на гоев, и сами начали издеваться над такими же как они гонимыми и обездоленными как и они.

polikarpich 22 декабря 2018 | 18:59

pattrick1: И? В чём мораль сей басни? В том, что некоторым хоть колом в голове чеши, они всё равно хотят "приподняться" над окружающим? Так это не секрет, вот тут есть один такой АУЕвший, dmast79 называется.
Так это ты такой старый, что даже "До 16 и старше" смотрел? :-)

vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 19:04


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 18:30


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








ostapba 22 декабря 2018 | 18:39

Интересно что своего батяню БатыЯ феордасы в околотке церкви поминали триста лет с ярлыком!!!
А отца Кобу уже забыли с 1943-го году.
Повторно собравшего сброд россии в монастыри и катакомбы.
Вот надысь один Путин восстанавливает единство церкви и народа под землей с Тихоном.
А кто не записался на "аиду" того в рай.
На небеса даже..

ostapba 22 декабря 2018 | 18:49

.Аида. опера ..
финал.
......
...Начинается суд, во время которого Радамес упорно отмалчивается на все задаваемые ему вопросы, и в конце концов, невзирая на отчаяние и протест Амне́рис, Рамфис с жрецами выносят приговор «предателю»: за измену Радамеса приговаривают к погребению заживо. После того, как плита намертво закрыла вход в подземелье, перед очами Радамеса предстаёт Аида. Она узнала об участи любимого и тайно проникла в подземелье, чтобы умереть вместе с ним. Наконец соединённые, Аида и Радамес мечтают о счастье на небе; Амне́рис, в траурных одеждах, стоит в храме над плитой в подземелье и просит у богов мир и отраду своему любимому Радамесу после смерти."....
....
))))))
Даже..

gluhoy2250 22 декабря 2018 | 18:56

ostapba: А отца Кобу уже забыли с 1943-го году.
Так, ты, свиная морда забыл, кто твою не до срану создал! Чушок пятак смочи!

putn_pnh 22 декабря 2018 | 18:51

danko_wudra: Гнать украинских попов из России!!!

kottigr1 22 декабря 2018 | 18:22

Всё верно.. Структуры РАЦ, как ни крути, должны иметь в Украине статус "Иностранного агента".. Действуют в интересах чужой фашиствующей страны, сеют кровь и смерть..

arye_11 22 декабря 2018 | 18:28

kottigr1:
А кто её создал, эту самую РАЦ?
Сталин её создал. Потому надо прибавлять Сталинистская, то есть - СРАЦ.

ross1955 22 декабря 2018 | 19:17

arye_11: А кто создал этот самый Израиль?
Сталин его создал. Потому надо прибавлять Сталинистский, то есть Сраиль.

kottigr1 22 декабря 2018 | 19:37

ross1955: Израиль создал министр иностранных дел Великобритании Артур Бальфур и Лига Наций, а затем статус государства был закреплен решением ООН.

serhio_25__ 22 декабря 2018 | 18:46

kottigr1: Лживая крыса, если ты фашист, сеешь кровь и смерть, то не говори за всю страну. А еще лучше вернись на свою историческую це еуропейскую родину.

kottigr1 22 декабря 2018 | 18:55

serhio_25__: Вас снова преследуют галлюцинации..? Крысы, фашисты, белки.. У врача давно были ?

serhio_25__ 22 декабря 2018 | 19:14

kottigr1: ""Всё верно.. Структуры РАЦ, как ни крути, должны иметь в Украине статус "Иностранного агента".. Действуют в интересах чужой фашиствующей страны, сеют кровь и смерть.. "" - и ведь хрен выгонишь укропа из этой страны.

kottigr1 22 декабря 2018 | 19:19

serhio_25__: Всё верно.. Из этой страны не выгнать ни укроп, ни кинзу, ни даже репчатый лук.. Здесь с Вами наверняка и даже Ваш лечащий врач согласится.

riccon 22 декабря 2018 | 19:25

kottigr1:
Тебя обманули. . УПЦ МП никак финансово с РПЦ не связана.

kottigr1 22 декабря 2018 | 19:29

riccon: Формально УПЦ МП финансово независима от РПЦ — не платит ей налоги, не связана другими взносами. Но на деле вся продукция, которая распространяется в храмах МП, изготовлена на одном предприятии в Подмосковье — в Софрине, подчиняющемся РПЦ. Там делают все — от икон до различной утвари.

“Поэтому в РПЦ так боятся потерять Украину, ведь выручка Софрина на 40% формируется именно у нас”, — говорит владыка Евстратий.

В Киево-Печерскую лавру как центр православия стекаются еще и деньги спонсоров. По словам Евстратия, депутат Новинский, один из главных спонсоров МП, ежегодно тратит на содержание "московского" церковного руководства около 30 млн грн.

justlooking 22 декабря 2018 | 18:30

Не могу понять, в чем возмущение. Русская православная церковь в Украине. Звучит гордо. Или нет?

kreamssdick 22 декабря 2018 | 18:33

justlooking: Росiська церква

gluhoy2250 22 декабря 2018 | 19:05

kreamssdick: Крымздюк, радуйся, теперь у тебя стамбульска церква.

glebbalbesov 22 декабря 2018 | 18:48

justlooking: угу... А завтра примут закон что вас надо называть "хуйлотупорылое" а вашу маму "сукаблятьуебищная". Вас сам факт законности назначения названия со стороны государства не смущает?

nestor199 22 декабря 2018 | 19:12

justlooking: Возмущает не смена названия, а то как и кем это делается. Тем, что должно последовать за сменой названия.

captainobvious 22 декабря 2018 | 18:35

Украинская православная церковь должна добавить к названию указание на свою принадлежность к Московскому патриархату

Петро, тебе абревиатура УПЦ (МП) вообще о чем-то говорит? какой ещё "принадлеждности" тебе не хватает, болезный?

manfred 22 декабря 2018 | 18:51

captainobvious: Вот ведь лезет рассуждать о том, в чем понятия не имеет. Официально, на всех вывесках, бланках, печатях...и т.д. нет никакой (МП). Просто УПЦ. Почему-то попы московского патриархата очень не хотят добавлять вот это (МП)? Может расскажешь?

snikkersnepper 22 декабря 2018 | 18:41

Простите, а если Рада с Петей-бухариком примут закон (а они могут) о переименовании каналов на Марсе - это тоже будет означать, что они "поменяли свое название"? Закон о переименовании Большого барьерного рифа? Кто знает, что еще этим олигофренам в голову взбредет (под радостное щебетание хомячков)?.. КАКОЕ это отношение имеет к реальности?

snikkersnepper 22 декабря 2018 | 18:44

snikkersnepper:

И в качестве повтора.

Глава церкви:
Митрополит Варфоломей (в миру Виктор Владимирович Ващук). Место рождения: село Городнее, Любомльский район, Волынская область. Выпускник Одесской академии. Епископ Волынский и Ровенский.

Предстоятель Киево-Печерской Лавры:
Митрополит Павел (в миру Пётр Дмитриевич Лебедь). Место рождения: село Борбин, Млиновский район, Ровненская область. Митрополит Вышгородский и Чернобыльский.

Новоназначенный винницкий архиепископ (вместо перекрасившегося Симеона):
Архиепископ Варсонофий (в миру Василий Петрович Столяр). Место рождения: Ладыжин, Тростянецкий район, Винницкая область. Выпускник Киевской семинарии, а затем и духовной академии.

Главный митрополит "террористов и сепаратистов":
Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион (в миру Роман Васильевич Шукало). Место рождения: Львов. Выпускник Одесской семинарии. Бывший митрополит Ивано-Франковский, Херсонский и других.

Ну и так далее.

Найдите среди них хотя бы одного "московского попа". Хотя бы одного "назначенца Гундяева". Хотя бы одного "ахента" кого угодно.

Желательно ДО того, как устроите в собственной стране очередную резню.

kottigr1 22 декабря 2018 | 18:58

snikkersnepper: Фрунзенский районный суд Саратова признал региональную общественную организацию больных сахарным диабетом «иностранным агентом», сообщает местное издание «Взгляд-Инфо». А ведь там работают простые россияне. Попробуйте найти там хоть одного англичанина, француза или даже жителя Конго..

manfred 22 декабря 2018 | 19:17

snikkersnepper: Вот при чем здесь Варфоломей? Он даже не член Синода. А Вот Агафангел (Митрополит Одесский) постоянный член синода УПЦ, уроженец Липецкой обл., выпускник Московской духовной академии, так же как и практически все постоянный члены синода: Митрополиты Онуфий, Антоний (Бориспольский), Митрофан (Луганский), Марк (Закарпатье), Илларион (Донецкий), Федор (Каменец-Подольский), тот-же Павло (по кличке Паша-мерседес), Лазарь (Симферопольский). Все они выпускники Московской духовной академии. Получается, что из 9 постоянный членов синода УПЦ 8 выпускники Московской академии. И лишь один митрополит Лазарь выпускник.....тадааааам!....Ленинградской академии))))

kottigr1 22 декабря 2018 | 18:48

snikkersnepper: Кто знает, что еще этим олигофренам в голову взбредет ..
---------------------------------------------------------------
Ну вот недавно переименовали же украинский Крым в российский, некие олигофрены.. А в это кроме них самих больше никто и не верит.

glebbalbesov 22 декабря 2018 | 18:50

snikkersnepper: Петя все делается для начала настоящей войны.... И это страшно... Ему то уже точно покуй...

bobiksdoh 22 декабря 2018 | 19:04

glebbalbesov: может все-таки не Петя, а путя?

student_ru_ru 22 декабря 2018 | 18:50

snikkersnepper: А вы верите в бога?

snikkersnepper 22 декабря 2018 | 19:12

snikkersnepper:

Примерно такое же как разглагольствования "главного специалиста" по всем религиям в виде тупого порохобота, разказывающего МНЕ про Крым, где я был, а он нет и ненавязчиво (типа никто не заметит) смешивающих "иностранных агентов" (при том, что это тоже не лучшая идея), получающих финансирование из-за границы с УПЦ, такого финансирования НЕ получающей.

kottigr1 22 декабря 2018 | 19:22

snikkersnepper: Приходы УПЦ МП составляют около половины от общего количества приходов Русской православной церкви, заявил профессор философии и искусствоведения НАН Дмитрий Степовик.
“Схема финансирования выглядит приблизительно так - сначала средства из приходов, в том числе и украинских, направляются в центр - в Москву, а уже потом оттуда централизовано распределяются по местам”, - отметил Степовик. По его словам, “в центре - в Москве находится огромный управленческий аппарат, который можно сравнить с министерством, и на содержание которого, конечно же, необходима значительная сумма средств”.

putn_pnh 22 декабря 2018 | 18:47



Не хотят, а придётся. Ещё и прикрыть могут в связи с военным положением.


xuato 22 декабря 2018 | 18:53

Будет называться - Кириллианская секта войныпоклонников

mppv 22 декабря 2018 | 18:57

Сбывается, сбывается предсказание!
Всё ближе внедрение "укрокомпаса" ...

bobiksdoh 22 декабря 2018 | 19:06

mppv: та шо укрокомпас, вот у вас Третий Рим есть, вот это круто!

mppv 22 декабря 2018 | 19:40

bobiksdoh:
У нас на Марсе много чего есть, да вам, землянам, не съесть

bobiksdoh 22 декабря 2018 | 18:59

Многоходовочки пунита приносят плоды. Интересно, сколько они ещё будут плодоносить? Какая следующая " великая победа наимудрейшего вошдя"?

polikarpich 22 декабря 2018 | 19:05

bobiksdoh: Самая крутая его победа будет, когда он станет царём в "царстве Аида".

bobiksdoh 22 декабря 2018 | 19:09

polikarpich: пусть живёт сто лет и ещё двести на карачках ползает. Мы же не должны человеку смерти желать.

mikr 22 декабря 2018 | 19:07

//...Украинская православная церковь меняет свое название. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко...//

Заголовок лжив в своей сути. Украинская православная церковь не давала добровольного согласия изменить свое название, а указ Порошенко нарушает Конституцию Украины. Ведь согласно Конституции Церковь отделена от государства, и чиновники любого ранга не имеют права вмешиваться в ее дела.

nestor199 22 декабря 2018 | 19:18

mikr: Вы не совсем поняли суть: УПЦ зарегистрирована, как юридическое лицо, со сменой названия она должна будет перерегистрировать свой Устав .......... дальше рассказывать?

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Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

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Kполитика, общество, путин, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

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Редко бывает такое, что удается изобрести лекарство, которое гораздо опасней и смертоносней, чем сама болезнь, но в России это умеют…

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Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

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Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

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