//...Украинская православная церковь меняет свое название. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко...//

Украинская православная церковь должна добавить к названию указание на свою принадлежность к Московскому патриархату. Это необходимо для того, чтобы люди понимали, к какой церкви православной юрисдикции присоединиться, сообщил Петр Порошенко. По словам украинского президента, у граждан есть конституционное право свободного выбора вероисповедания, а изменения в законе создадут условия для его реализации. Проект ранее одобрила Верховная Рада Украины. УПЦ дали четыре месяца на то, чтобы изменить название и внести необходимые изменения в устав. Однако Украинская православная церковь уже заявила, что не намерена менять название. Споры о переименовании возникли после «объединительного собора», на котором был принят устав и избран глава новой «автокефальной церкви». В январе Константинопольский патриархат выдаст УПЦ томос.

Изменения, происходящие в Украинской православной церкви, подверглись резкой критике со стороны Русской православной церкви.