Спасатели продолжают работу на шахте «Уралкалия» в Соликамске, где произошёл пожар
Дополнительные силы приведены в готовность. Об этом «Эху» рассказала начальник пресс-службы МЧС России по Пермскому краю Оксана Бутина
Силы и средства МЧС России находятся в полной боевой готовности на месте происшествия на территории шахты в городе Соликамске, где случилось возгорание. В полной боевой готовности пребывают горноспасатели новосибирского отряда МЧС России. На место спасательных работ также прибыли бригада психологов МЧС России в составе трех человек, бригады врачей Пермского территориального центра медицины катастроф, отделение санавиации Пермской краевой службы спасения, бригады скорой помощи.
Комментарии1
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