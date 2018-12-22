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18:09, 22 декабря 2018

Эксперты ВАДА не смогли получить полный доступ к базе Московской антидопинговой лаборатории

Из-за этого Российское антидопинговое агентство может быть вновь лишено своего статуса.
Проблемы с изъятием данных Московской лаборатории связаны с оборудованием инспекционной группы ВАДА. Оно, как сообщили в агентстве, не сертифицировано в соответствии с российским законодательством. При этом в ВАДА говорят, что готовы извлечь все данные о допинг-пробах, если Москва оперативно решит этот вопрос. Впрочем, сделать это нужно до 31 декабря. В противном случае РУСАДА не выполнит условие, которое перед ним было поставлено при восстановлении агентства в правах в сентябре этого года. При этом уже в середине января будущего года ВАДА рассмотрит вопрос соответствия российского агентства кодексу организации. Напомним, деятельность РУСАДА впервые была приостановлена в ноябре 2015 года. Тогда независимая комиссия ВАДА опубликовала доклад о наличии в России государственной системы поддержки применения допинга и его сокрытия. Это привело к частичному отстранению спортсменов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Зимние же игры в Пхенчхане в феврале наша команда провела под нейтральным флагом.
Допинг-пробы Московской лаборатории, которые пока не могут извлечь эксперты ВАДА, относятся к периоду 2011-2015 года. Россия может пойти навстречу требованиям чиновникам ВАДА и ускорить процедуру сертификации оборудования, необходимого экспертам, считает олимпийская чемпионка первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова: Непредоставление экспертам ВАДА возможности изъятия допинг-проб из московской лаборатории означает невыполнение первого условия восстановления РУСАДА и  может повлечь отстранение российских спортсменов от  международных соревнований заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус.

Комментарии

18

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aleks50 Алексей Клубников 22 декабря 2018 | 18:26

Ага, отдадим им нашу мочу, а они противные весь наш допинг рассекретят.

splin2 22 декабря 2018 | 18:42

aleks50: Интересно, кто конкретно отказал инспекторам ВАДА ?

uhovostro 22 декабря 2018 | 18:49

splin2: Его фамилия слишком известна, чтобы её называли вслух...

vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 18:31


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leonidkluev 22 декабря 2018 | 18:34

Видимо нельзя отдать, тогда точно все вылезет, так хоть можно прикидываться чистыми.

putn_pnh 22 декабря 2018 | 18:44



Журову пора под санкции посадить. Жульё.


mikr 22 декабря 2018 | 18:51

Ну вот, все и прояснилось. Оказывается, ВАДА привезло не сертифицированное оборудование, которое не может быть допущено к работе с допинг пробами согласно Устава самого ВАДА. Это выглядит примерно так же, как если бы ГАИ на дороге останавливала всех подряд с помощью не сертифицированного радара и штрафовала за скорость 300 км/ч, которую "показывал" незаконный прибор. С точки зрения права такое поведение ВАДА является провокацией, но учитывая всю предысторию этой провокации можно не сомневаться, что эта очередная подлость Запада опять сработает против российских спортсменов.

splin2 22 декабря 2018 | 18:59

mikr:Ну вот, все и прояснилось//

скорее запуталось.

По-вашему, поведение ВАДА является сознательной провокацией,направленной на недопуск РФ к ОИ.?)))

mikr 22 декабря 2018 | 19:10

splin2: Именно так.

uhovostro 22 декабря 2018 | 19:01

mikr: Читать в детстве не научили?! Читаем медленно, по слогам : "Оно, как сообщили в агенстве, не сертифицировано в соответствии с российским законодательством". То есть, оборудование ВАДА не соответствует российскому законодательству, а не Уставу самого ВАДА, как Вы изволили выразиться. Всё чисто по нашему, по российски : докажите, что вы не верблюд и тогда мы посмотрим, что можно для вас сделать. Знакомая песня!...

mikr 22 декабря 2018 | 19:19

uhovostro: России нет смысла требовать от комиссаров ВАДА выполнения необоснованных условий. Если бы это было так, то ВАДА указала бы на эту необоснованность и тем самым либо преодолела (необоснованные) требования, либо зафиксировала их как попытку уклонения от инспекции, что автоматически влечет за собой самые нехорошие (для России) последствия. Но поскольку ВАДА ничего не заявляла о "необоснованности" требований России, то согласно логике происходящего, эти требования скорее всего вполне обоснованы.

nf5096004 22 декабря 2018 | 19:36

uhovostro: а зачем ему внимательно читать и, тем более, понимать текст. Главное, заявить, что против нас задумана очередная провокация, нас опять обидели, весь мир - русофобы.

hz6691 22 декабря 2018 | 19:20

mikr: Не порите чушь! В соответствии с п. 5 ст. 4 Устава ВАДА, именно ВАДА решает, что и как исследовать. Никаких упоминаний о национальных стандартах в Уставе нет.

nikolashin2017 22 декабря 2018 | 19:21

mikr: uhovostro: "очередная подлость " вада?
пенять на зеркало не надо...

efilika 22 декабря 2018 | 19:22

mikr: оборудование должно быть особым, согласно нашему закону дышлу, а ВАДА везде обычным пользовалось.

vitaliys 22 декабря 2018 | 19:15

Придрались к процедурным вопросам. Типа зарубежное медоборудование хуже нашего. Надо бы его сертифицировать. Пошли на обострение. Как я понимаю, пусть лучше вновь закроют РУСАДА, чем дисквалифицируют российских спортсменов. Всех, кто сдавал мочу в период с 2011 по 2015 годы.

efilika 22 декабря 2018 | 19:24

Да послать нас на фиг и мы будем междусобойчики устраивать. Тотальная изоляция. Вы же этого хотели? Иначе, может быть как в Париже.

pepetz 22 декабря 2018 | 19:35

Не уймется никак наше ворьё.
Или по-нормальному работать разучились?
Неужели не понятно с одного раза,
что запад учится после первого обмана.

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