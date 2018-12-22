Эксперты ВАДА не смогли получить полный доступ к базе Московской антидопинговой лаборатории

Из-за этого Российское антидопинговое агентство может быть вновь лишено своего статуса.

Проблемы с изъятием данных Московской лаборатории связаны с оборудованием инспекционной группы ВАДА. Оно, как сообщили в агентстве, не сертифицировано в соответствии с российским законодательством. При этом в ВАДА говорят, что готовы извлечь все данные о допинг-пробах, если Москва оперативно решит этот вопрос. Впрочем, сделать это нужно до 31 декабря. В противном случае РУСАДА не выполнит условие, которое перед ним было поставлено при восстановлении агентства в правах в сентябре этого года. При этом уже в середине января будущего года ВАДА рассмотрит вопрос соответствия российского агентства кодексу организации. Напомним, деятельность РУСАДА впервые была приостановлена в ноябре 2015 года. Тогда независимая комиссия ВАДА опубликовала доклад о наличии в России государственной системы поддержки применения допинга и его сокрытия. Это привело к частичному отстранению спортсменов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Зимние же игры в Пхенчхане в феврале наша команда провела под нейтральным флагом.

Допинг-пробы Московской лаборатории, которые пока не могут извлечь эксперты ВАДА, относятся к периоду 2011-2015 года. Россия может пойти навстречу требованиям чиновникам ВАДА и ускорить процедуру сертификации оборудования, необходимого экспертам, считает олимпийская чемпионка первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова: Непредоставление экспертам ВАДА возможности изъятия допинг-проб из московской лаборатории означает невыполнение первого условия восстановления РУСАДА и может повлечь отстранение российских спортсменов от международных соревнований заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус.