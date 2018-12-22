ВАДА не позволило взять допинг-пробы из московской лаборатории, сославшись на несертифицированное оборудование
В середине января ВАДА решит вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства предъявленным требованиям.
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Комментарии12
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ura_123 22 декабря 2018 | 17:45
Не успели выветрить запах мочи с мельдонием?
vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 17:47
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ostapba 22 декабря 2018 | 18:13
Шейте белые одежды и на следуюющие игрища.
Можете трафаретом выбить 404 в виде мутации пернатой живности даже..
splin2 22 декабря 2018 | 17:50
ura_123: Берегут, как яйцо Кощея))
splin2 22 декабря 2018 | 17:54
Напоминает историю с расследованием катастрофы рейса MH -17
consultant13 22 декабря 2018 | 17:47
Не ВАДА не позволило. А ему не позволили.
Для отмазки придумали сущий бред.
А реально, видимо, не успели все концы в воду спрятать, а с инспекторами "договориться" не смогли.
Ну какое дело россиянам до того каким оборудованием будут пробы из контейнеров отбирать, если оно инспекторов устраивает и ВАДА его сертифицировала?
j_partizan 22 декабря 2018 | 17:49
Отказ вполне обоснованный, несерифицированным и неповеренным оборудованием можно намерить всё, что угодно.
splin2 22 декабря 2018 | 17:57
j_partizan: Правильно .Лучше отморозить себе уши назло ВАДА.
nikolashin2017 22 декабря 2018 | 18:03
j_partizan: "несерифицированным" это ты верно ,портянка,подметил...
bbob 22 декабря 2018 | 18:17
j_partizan: Ага, проверяемый определяет правила сертификации оборудования проверяющего.
Тебя при родах акушерка уронила или уже во взрослом возрасте с телеги упал?
blindpew_33 22 декабря 2018 | 17:56
Ну все понятно. На Олимпиаду можно не ехать, а чемпионов назначить решением Мосгорсуда.
sokol40 22 декабря 2018 | 18:09
Ну что вы пишете, редакторы?
РУСАДА не позволило ВАДА отобрать допинг пробы со ссылкой на оборудование несертифицированное.
Правильно: "ВАДА не позволили"