ВАДА не позволило взять допинг-пробы из московской лаборатории, сославшись на несертифицированное оборудование

Экспертам ВАДА не позволили взять допинг-пробы из московской лаборатории, сославшись на несертифицированное оборудование. Подобные действия нарушают условия восстановления в правах Российского агентства. Последствия могут быть самыми печальными, сказал РБК глава РУСАДА Юрий Ганус.

В середине января ВАДА решит вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства предъявленным требованиям.