Около 30 человек задержаны в Париже во время акций протеста «желтых жилетов»
Трое помещены под стражу, сообщает телеканал ВFМ со ссылкой на данные полиции. На улицы Парижа вышло около восьмисот человек. Главная манифестация проходит на Монмартре – на площади перед собором Сакре-Кёр. Полиция приказала торговцам закрыть магазины на площади и прилегающих улицах, а также убрать мебель с ресторанных террас. Манифестация в Версале, к которой призывали некоторые из демонстрантов, сегодня не состоялась.
Акции протеста против роста цен и увеличения налогов проходят во Франции с 17 ноября. Сегодняшняя манифестация уже шестая по счету.
Комментарии1
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