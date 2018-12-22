Спасателям пока не удалось установить связь с горняками, которые находятся в задымленной шахте «Уралкалия»
Как заявил РИА Новости один из руководителей объекта, Андрей Максимов, шансы на спасение очень низкие. У горняков есть средства индивидуальной защиты, однако время, которое позволяет им находиться в шахте без воздуха, уже закончилось.
Напомню, сегодня в шахте в Пермском крае произошло задымление в одном из стволов. Из-за пожара шахтеры не могут выйти на поверхность. Всего в шахте находилось 17 человек. Восьмерым удалось спастись. Интерфакс сообщает, что по предварительным данным, причиной возгорания стала вспышка метана. По другой версии, пожар начался во время строительных работ.
Комментарии1
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