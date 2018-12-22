Z Архив новостей новости
5 54 6 2476
17:30, 22 декабря 2018

Президент Украины подписал закон о переименовании УПЦ Московского патриархата

Она должна будет указать в своем названии принадлежность к РПЦ. Закон был принят Верховной радой 20 декабря. Петр Порошенко заявил, что этот закон поможет православным определиться: принадлежать ли им к вновь созданной автокефальной православной церкви Украины или к церкви, которая настаивает на сохранении связи с РПЦ. УПЦ Московского патриархата, в свою очередь, заявляет, что является самоуправляемой церковью, которая осуждает присоединение Крыма к России и конфликт в Донбассе.

Комментарии

54

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

danko_wudra 22 декабря 2018 | 17:39

Пётром параша гонитель церкви. Где его бабка данко1?

danko_wudra 22 декабря 2018 | 17:41

danko_wudra: а где старуха данко1? Спец по церквям?

moderator_pablo 22 декабря 2018 | 17:46

danko_wudra:

по каким , по саентологическим ?

danko1 22 декабря 2018 | 17:49

Если они осуждаю присоединение Крыма и войну в Донбассе, то как они могут тогда относиться к РПЦ, которая это одобряет?
В РПЦ, как и в ЕР, установлено единомыслие.

danko_wudra 22 декабря 2018 | 17:49

moderator_pablo: старая неодекватка данко1 спец по всему. Из маями. На диване дырку протерла старая клуша. А от рады фашисткой скоро получит орден сутулого с занесением в грудь ломом. На пролом.

danko_wudra 22 декабря 2018 | 17:51

danko1: неодекватка легка на приём. РПЦ. Ер. Которая. Тогда. Не превращай сайт в помойку. Сотрошся в зюзю. Ты довольна своим внуком Пётром Парашкрй? Установлено. Если.

pattrick1 22 декабря 2018 | 17:53

Она должна будет указать в своем названии принадлежность к РПЦ...

А принадлежность к стране-агрессору, надо указывать? Русская православная церковь-агрессор - так подойдёт? Интересно, напишет пгавозащитник Лев Пономарёв открытое письмо в защиту УПЦ, в дела которой вмешиваются светские власти?

danko_wudra 22 декабря 2018 | 17:56

danko_wudra: надо вооружить церковь и скинуть киевский режим. А дуньку1 и Петьку папашей посадить на кол. Лет на 15.

danko_wudra 22 декабря 2018 | 17:58

moderator_pablo: согласен.

danko_wudra 22 декабря 2018 | 18:00

pattrick1: правильно решение!

ostapba 22 декабря 2018 | 18:16

pattrick1: федерастам пойдёт и не такое.. К примеру
ФЦП с церебральным параличом даже..

ura_123 22 декабря 2018 | 17:50

moderator_pablo: danko_wudra: Ну вы то на пару тут,специалисты по всему на свете)))

danko_wudra 22 декабря 2018 | 17:54

danko_wudra: верно.

pravdatut 22 декабря 2018 | 18:06

danko_wudra: портянычи распоясались, всех отправить в выгребную яму и добавить кислоты по ленинскому методу.

danko1 22 декабря 2018 | 18:14

pravdatut: Так они из выгребной ямы и вещают.

danko_wudra 22 декабря 2018 | 18:16

danko1: старуха данко1 вещает из помойки. Это известно всему Миру! И прочие.

moderator_pablo 22 декабря 2018 | 18:17

danko1:

бабуль , через 5 мин ,начинаю собираться на лыжную трассу , благо парк , в 5 мин . ходьбы от жома , обещаю сделаю на один круг больше , во имя бабули Галюни !

cattt 22 декабря 2018 | 17:50

ВсЁ, теперь РПЦ на Украине иностранный агент, только не получающий гранты, а пересылаюший свой доход соседнему государству, что есть подрыв экономики Украины.

aladdinov 22 декабря 2018 | 17:56

cattt:

Тут дело не только и даже не столько, я думаю, в деньгах. В подчиняющихся московскому патриархату церквях прихожане, граждане Украины, ОБЯЗАНЫ молиться за руководство братской Российской Федерации, за ее воинов и за успех ихнего оружия. Обязаны, и молятся. Любопытно, да?

cattt 22 декабря 2018 | 17:59

aladdinov: Так рпцешники и домолились, до того, что на востоке Украины хранили оружие для сепаров.
По идее их вообще надо распустить.

nestor199 22 декабря 2018 | 18:07

aladdinov: Вы на службе в Храме УПЦ были? Или Вам эту херню на эхо рассказали?

gs1112 22 декабря 2018 | 17:52

Дожилась РПЦ, признание, что ты именно Российская церковь сродни каминг-ауту. Плонятно что стыдно, но надо.

pattrick1 22 декабря 2018 | 18:02

gs1112:

Украина, наряду с Грузией, Южным Суданом, Кашмиром, Молдавией, Израилем, Палестиной - хрестоматийный пример того, что страна не образуется в кабинетах столичных метрополий, когда-то великих и могущественных развалившихся империй.

poluputing 22 декабря 2018 | 18:12

pattrick1: не умничай патруся, твой уровень тимвлад с морковкой

nestor199 22 декабря 2018 | 18:13

pattrick1: Тут Грузия из этого ряда выбивается. РПЦ считает Южную Осетию, Абхазию канонической территорией Грузинской Православной Церкви.

vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 17:48


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








seryj_wolk 22 декабря 2018 | 17:43

Всем, кому могли, РПЦшники пожаловались, но никто не откликнулся на их истерику беспомощности. Значит, так тому и быть. Чем больше дергаются рфики, тем дальше отдаляются от Украины.

azatjan1 22 декабря 2018 | 18:07

seryj_wolk: Забыли еще добавить "иностранный агент"

fredoxxx 22 декабря 2018 | 17:44

надо назвать вещи своими именами .если поддерживаешь агрессию против украины значит мпц а если нет то упц

perestarok 22 декабря 2018 | 17:46

"Президент Украины подписал закон о переименовании УПЦ Московского патриархата"

Это сколько же должен был выпить глава светской власти государства, чтобы переименовывать церковь, отделённую от государства по закону этого государства.

danko_wudra 22 декабря 2018 | 17:47

perestarok: водка не пахнет. А у свинорыла праздник.

lehich 22 декабря 2018 | 17:47

perestarok: Отсоси. Внутренние дела другого государства тебя не должны интересовать.

poluputing 22 декабря 2018 | 18:01

perestarok: давно Гундяй с Шойгу ручкался на вполне светском сборище госчинов? На прошлой неделе. Логично считать Гундяя госчиновником. "Так точно", как проговорился один из ваших, забыв что он в рясе

oneoretwo 22 декабря 2018 | 17:48

...правильно, чтобы не путались... проще было написать: гундяй = нквд...

podwodnik 22 декабря 2018 | 17:48

"... УПЦ Московского патриархата ... осуждает присоединение Крыма к России ...".

А РПЦ Московского патриархата не осуждает. Плюрализм у них однако в одном и том же патриархате.
Для московских попов хорошо хоть что в Украине нет аналога российского Закона об иностранных агентах - летели бы в родные пенаты сразу и без вопросов :).

poluputing 22 декабря 2018 | 17:49

наконец то церковь "батюшки", который с автоматом возглавлял в Лугандоне отрядик и ещё одного, что С-300 в Крыму благословлял, монахов, которые подрабатывали наводчиками, будет правильно называться именем страны-агрессора.

(комментарий скрыт)

zztop1960 22 декабря 2018 | 17:49

УПЦ МП заявили , что осуждают присоединение Крыма к России ? ??? А что им за такие слова сделает Кирилл и власти России ?

captainobvious 22 декабря 2018 | 17:52

чисто ради лулзов, УПЦ МП теперь просто обязяна принять решение о переименовании Украины )))

poluputing 22 декабря 2018 | 18:07

captainobvious: да тут крысобратья в комментариях как только не изгаляются. А украинцам чихать. Как вы нас не назовите, главное, что вы нам не братья, а очень паскудные соседи

captainobvious 22 декабря 2018 | 18:10

poluputing: да и вы нам давно уже не братья, просто шизанутые и обнищавшие соседи... в России похоже остался только один человек, который ещё верит в то, что русские и украинцы один народ, это Путин.

abborigen 22 декабря 2018 | 18:16

captainobvious: \\\просто обязяна принять решение о переименовании Украины )))\\\ Укровластям, в своё время не хватило мозгов переименовать страну в Русь (можно добавить; Исконную или Коренную или Истинную) Были б щас с козырями. А так, приходится нести пургу про великих укров.

ymnik29 22 декабря 2018 | 17:54

А в чем собственно проблема называться "русской" церковью - русофобы ?

vvpv 22 декабря 2018 | 18:05

ymnik29: За это нынче бьют. И не только в Украине.

piter_ug 22 декабря 2018 | 18:02

//указать в своем названии принадлежность к РПЦ//

Ну это будет как позорное клеймо.

solonko 22 декабря 2018 | 18:05

"УПЦ Московского патриархата, в свою очередь, заявляет, что является самоуправляемой церковью..."

Местным самоуправлением никого не удивишь, только из этого вовсе не следует, что над этим самоуправлением более никого нет.
По-настоящему независимые православные церкви, точнее, их текущие предстоятели, упоминаются в диптихе, например, во время служб в том же Константинопольском патриархате. Теперь там упоминается и Епифаний, то есть вновь созданная Православная Церковь Украины считается независимой. УПЦ МП нигде не упоминается, и её каноничность следует из того, что она является частью другой, независимой и канонической церкви, то есть РПЦ. В общем, проитв лома (фкактов) нет приема.

unprejudiced 22 декабря 2018 | 18:07

Уголовный кодекс Украины, статья 161
Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или непрямых привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам, -

наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами иа срок до

poluputing 22 декабря 2018 | 18:15

unprejudiced: дык, чтобы не разжигала инкогнито и просят правильно назваться

nepobedimoe 22 декабря 2018 | 18:08

Это точно новости из 21-ого века?
Века сверхпроводников, космических станций, беспроводной связи?..

yakutt86 22 декабря 2018 | 18:12

Апостол Петр-2,0 чудит, однако.

unprejudiced 22 декабря 2018 | 18:12

«Если Украина объявляет нам войну, что должна делать Россия в этой ситуации? Мы будем наблюдать, как будут дальше развиваться события. Одно дело — объявить войну: ну, закроем посольства, эвакуируем их в Москву. Ну, будут эти идиоты там в Верховной Раде устраивать мордобои, оскорблять друг друга, унижать своё национальное достоинство. Дураки в психиатрической палате могут делать всё, что угодно, но эта палата — украинская», — отметил эксперт Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», в эфире телеканала «Россия-1».

Если Порошенко отдаст реальный приказ о нападении на Россию или зачистке Донбасса, ответ РФ может быть незамедлительным, считает Коротченко:

«Другое дело — российские границы, жизнь российских граждан, российские города. Российская граница священна и неприкосновенна. Поэтому, даже если Украина объявит нам войну, мы будем с некоторой долей изумления наблюдать, что они там будут делать в своём Шапито. Но как только Порошенко отдаёт приказ о нанесении удара по территории Российской Федерации, либо переходе украинских войск в атаку против России, либо предпринимается масштабная кампания по блицкригу и зачистке Донбасса… Вот здесь уже возникает другая ситуация».

«Я не думаю, что мы будем воевать с Украиной сухопутными группировками. В течение пяти-шести часов наносятся удары дистанционным высокоточным оружием по украинским группировкам, которые нарушили границу Российской Федерации и перешли в наступление, по штабам, по резиденции Порошенко, как верховного главнокомандующего, отдавшего приказ начать войну с Россией.

Я думаю, пару «Калибров» в его резиденцию… Украинские аэродромы, где сосредоточена военная авиация, где оставшиеся украинские ракеты — всё это будет уничтожено Вооруженными силами России в течение нескольких часов. Вот и всё», — резюмировал Коротченко.

stakanoff 22 декабря 2018 | 18:13

Всеми забытый Христос тихо рыдает...

romansud 22 декабря 2018 | 18:14

Дебилы в раде, дебил президент, это все что нужно знать об окраине России

(комментарий скрыт)

cromwel 22 декабря 2018 | 18:14

До чего же рожа противная у Порошенко.

edward_1960 22 декабря 2018 | 18:15

УПЦ МП осуждает присоединение Крыма? Товарищи, но почему "присоединение"? Когда это было чистейшей воды аннексией? Давайте называть вещи своими именами! А то ведь по ушам давать будут! Как сегодня дают к примеру путинской УПЦ МП! А завтра будут давать и Путину с его кликой уже в России!

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 295 6 14337 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Приходится школьнику учиться жить не скажу применительно к подлости, но, по крайней мере, применительно к внешним условиям бытия, которые далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Ну ничего не поделаешь…

5 169 6 14966 20.12
#слушать 02:39:13 8читать ;смотреть $скачать 36.4 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 154 6 16088 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 193 6 20329 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 271 6 29552 21.12
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Кто же эти умники? Кто же эти умники? Все эти — Клинские, Жигулевские и другие пивные бренды давно принадлежат иностранным хозяевам, и вся эта реклама работает даже не на Россию, и все денежки будут уходить за рубеж…

5 73 6 8601 20.12
8читать ;смотреть
Kзаконы, реклама, алкоголь, госдума, видео, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 206 6 25039 21.12
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 76 6 9330 21.12
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 249 6 30966 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Оболганная война, еще раз к 100-летию окончания Первой мировой Память о войне у нас либо стерта, либо сфальсифицирована. Захоронения русских воинов, погибших в 1914-18 годах были в СССР уничтожены…

5 109 6 14000 00:04
Kобщество, история, наука, война, мнения
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 157 6 21378 17.12
Блоги

+ Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Они просят президента разрешить ситуацию с полугодовой задержкой зарплат…

5 55 6 7798 19.12
8читать ;смотреть
Kмосква, общество, зарплаты, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Почему Россия — не Китай? Почему Россия — не Китай? Когда приближается годовщина распада Советского Союза, встает вопрос: а можно ли было этого избежать?

5 44 6 6293 20.12
8читать ;смотреть
Kссср, китай, видео, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Вперёд, в прошлое! Народ не верит в путинскую стабильность и хочет назад, к Брежневу. Как бы ни старались федеральные телеканалы, россиянин всегда голосует рублём…

5 603 6 90236 19.12
Kобщество, история, опросы, политика, мнения
Блоги

Hedgehog Studio сатирический проект

+ Преступление и наказание Преступление и наказание В Думу внесли закон о наказании за неуважительные материалы о власти…

5 48 6 7132 19.12
8читать ;смотреть
Kобщество, власть, видео, закон, сатира, события
Блоги

Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя В документе выражается серьезная озабоченность из-за пребывания в Крыму российских военных…

5 273 6 44170 18.12
Kполитика, крым, оон, фото, события

Популярное за неделю

Новости

Британское издание написало о «третьей мировой войне» между Россией и Украиной Материал появился в The Daily Express

5 42 6 16323
Интервью #ДайДудя

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3020039
Зачем нормальному человеку ехать в Крым я просто не представляю. Ребята, среди бараков и жить-то нельзя, а уж отдыхать – тем более…

5 160 6 205424 17.12
#слушать 43:59 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 157 6 21571 17.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 383 6 355841 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Редко бывает такое, что удается изобрести лекарство, которое гораздо опасней и смертоносней, чем сама болезнь, но в России это умеют…

5 77 6 128434 19.12
#слушать 49:44 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7497442
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3821597

Сегодня в эфире