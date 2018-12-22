Президент Украины подписал закон о переименовании УПЦ Московского патриархата
Она должна будет указать в своем названии принадлежность к РПЦ. Закон был принят Верховной радой 20 декабря. Петр Порошенко заявил, что этот закон поможет православным определиться: принадлежать ли им к вновь созданной автокефальной православной церкви Украины или к церкви, которая настаивает на сохранении связи с РПЦ. УПЦ Московского патриархата, в свою очередь, заявляет, что является самоуправляемой церковью, которая осуждает присоединение Крыма к России и конфликт в Донбассе.
Комментарии54
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danko_wudra 22 декабря 2018 | 17:39
Пётром параша гонитель церкви. Где его бабка данко1?
danko_wudra 22 декабря 2018 | 17:41
danko_wudra: а где старуха данко1? Спец по церквям?
moderator_pablo 22 декабря 2018 | 17:46
danko_wudra:
по каким , по саентологическим ?
danko1 22 декабря 2018 | 17:49
Если они осуждаю присоединение Крыма и войну в Донбассе, то как они могут тогда относиться к РПЦ, которая это одобряет?
В РПЦ, как и в ЕР, установлено единомыслие.
danko_wudra 22 декабря 2018 | 17:49
moderator_pablo: старая неодекватка данко1 спец по всему. Из маями. На диване дырку протерла старая клуша. А от рады фашисткой скоро получит орден сутулого с занесением в грудь ломом. На пролом.
danko_wudra 22 декабря 2018 | 17:51
danko1: неодекватка легка на приём. РПЦ. Ер. Которая. Тогда. Не превращай сайт в помойку. Сотрошся в зюзю. Ты довольна своим внуком Пётром Парашкрй? Установлено. Если.
pattrick1 22 декабря 2018 | 17:53
Она должна будет указать в своем названии принадлежность к РПЦ...
А принадлежность к стране-агрессору, надо указывать? Русская православная церковь-агрессор - так подойдёт? Интересно, напишет пгавозащитник Лев Пономарёв открытое письмо в защиту УПЦ, в дела которой вмешиваются светские власти?
danko_wudra 22 декабря 2018 | 17:56
danko_wudra: надо вооружить церковь и скинуть киевский режим. А дуньку1 и Петьку папашей посадить на кол. Лет на 15.
danko_wudra 22 декабря 2018 | 17:58
moderator_pablo: согласен.
danko_wudra 22 декабря 2018 | 18:00
pattrick1: правильно решение!
ostapba 22 декабря 2018 | 18:16
pattrick1: федерастам пойдёт и не такое.. К примеру
ФЦП с церебральным параличом даже..
ura_123 22 декабря 2018 | 17:50
moderator_pablo: danko_wudra: Ну вы то на пару тут,специалисты по всему на свете)))
danko_wudra 22 декабря 2018 | 17:54
danko_wudra: верно.
pravdatut 22 декабря 2018 | 18:06
danko_wudra: портянычи распоясались, всех отправить в выгребную яму и добавить кислоты по ленинскому методу.
danko1 22 декабря 2018 | 18:14
pravdatut: Так они из выгребной ямы и вещают.
danko_wudra 22 декабря 2018 | 18:16
danko1: старуха данко1 вещает из помойки. Это известно всему Миру! И прочие.
moderator_pablo 22 декабря 2018 | 18:17
danko1:
бабуль , через 5 мин ,начинаю собираться на лыжную трассу , благо парк , в 5 мин . ходьбы от жома , обещаю сделаю на один круг больше , во имя бабули Галюни !
cattt 22 декабря 2018 | 17:50
ВсЁ, теперь РПЦ на Украине иностранный агент, только не получающий гранты, а пересылаюший свой доход соседнему государству, что есть подрыв экономики Украины.
aladdinov 22 декабря 2018 | 17:56
cattt:
Тут дело не только и даже не столько, я думаю, в деньгах. В подчиняющихся московскому патриархату церквях прихожане, граждане Украины, ОБЯЗАНЫ молиться за руководство братской Российской Федерации, за ее воинов и за успех ихнего оружия. Обязаны, и молятся. Любопытно, да?
cattt 22 декабря 2018 | 17:59
aladdinov: Так рпцешники и домолились, до того, что на востоке Украины хранили оружие для сепаров.
По идее их вообще надо распустить.
nestor199 22 декабря 2018 | 18:07
aladdinov: Вы на службе в Храме УПЦ были? Или Вам эту херню на эхо рассказали?
gs1112 22 декабря 2018 | 17:52
Дожилась РПЦ, признание, что ты именно Российская церковь сродни каминг-ауту. Плонятно что стыдно, но надо.
pattrick1 22 декабря 2018 | 18:02
gs1112:
Украина, наряду с Грузией, Южным Суданом, Кашмиром, Молдавией, Израилем, Палестиной - хрестоматийный пример того, что страна не образуется в кабинетах столичных метрополий, когда-то великих и могущественных развалившихся империй.
poluputing 22 декабря 2018 | 18:12
pattrick1: не умничай патруся, твой уровень тимвлад с морковкой
nestor199 22 декабря 2018 | 18:13
pattrick1: Тут Грузия из этого ряда выбивается. РПЦ считает Южную Осетию, Абхазию канонической территорией Грузинской Православной Церкви.
vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 17:48
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seryj_wolk 22 декабря 2018 | 17:43
Всем, кому могли, РПЦшники пожаловались, но никто не откликнулся на их истерику беспомощности. Значит, так тому и быть. Чем больше дергаются рфики, тем дальше отдаляются от Украины.
azatjan1 22 декабря 2018 | 18:07
seryj_wolk: Забыли еще добавить "иностранный агент"
fredoxxx 22 декабря 2018 | 17:44
надо назвать вещи своими именами .если поддерживаешь агрессию против украины значит мпц а если нет то упц
perestarok 22 декабря 2018 | 17:46
"Президент Украины подписал закон о переименовании УПЦ Московского патриархата"
Это сколько же должен был выпить глава светской власти государства, чтобы переименовывать церковь, отделённую от государства по закону этого государства.
danko_wudra 22 декабря 2018 | 17:47
perestarok: водка не пахнет. А у свинорыла праздник.
lehich 22 декабря 2018 | 17:47
perestarok: Отсоси. Внутренние дела другого государства тебя не должны интересовать.
poluputing 22 декабря 2018 | 18:01
perestarok: давно Гундяй с Шойгу ручкался на вполне светском сборище госчинов? На прошлой неделе. Логично считать Гундяя госчиновником. "Так точно", как проговорился один из ваших, забыв что он в рясе
oneoretwo 22 декабря 2018 | 17:48
...правильно, чтобы не путались... проще было написать: гундяй = нквд...
podwodnik 22 декабря 2018 | 17:48
"... УПЦ Московского патриархата ... осуждает присоединение Крыма к России ...".
А РПЦ Московского патриархата не осуждает. Плюрализм у них однако в одном и том же патриархате.
Для московских попов хорошо хоть что в Украине нет аналога российского Закона об иностранных агентах - летели бы в родные пенаты сразу и без вопросов :).
poluputing 22 декабря 2018 | 17:49
наконец то церковь "батюшки", который с автоматом возглавлял в Лугандоне отрядик и ещё одного, что С-300 в Крыму благословлял, монахов, которые подрабатывали наводчиками, будет правильно называться именем страны-агрессора.
zztop1960 22 декабря 2018 | 17:49
УПЦ МП заявили , что осуждают присоединение Крыма к России ? ??? А что им за такие слова сделает Кирилл и власти России ?
captainobvious 22 декабря 2018 | 17:52
чисто ради лулзов, УПЦ МП теперь просто обязяна принять решение о переименовании Украины )))
poluputing 22 декабря 2018 | 18:07
captainobvious: да тут крысобратья в комментариях как только не изгаляются. А украинцам чихать. Как вы нас не назовите, главное, что вы нам не братья, а очень паскудные соседи
captainobvious 22 декабря 2018 | 18:10
poluputing: да и вы нам давно уже не братья, просто шизанутые и обнищавшие соседи... в России похоже остался только один человек, который ещё верит в то, что русские и украинцы один народ, это Путин.
abborigen 22 декабря 2018 | 18:16
captainobvious: \\\просто обязяна принять решение о переименовании Украины )))\\\ Укровластям, в своё время не хватило мозгов переименовать страну в Русь (можно добавить; Исконную или Коренную или Истинную) Были б щас с козырями. А так, приходится нести пургу про великих укров.
ymnik29 22 декабря 2018 | 17:54
А в чем собственно проблема называться "русской" церковью - русофобы ?
vvpv 22 декабря 2018 | 18:05
ymnik29: За это нынче бьют. И не только в Украине.
piter_ug 22 декабря 2018 | 18:02
//указать в своем названии принадлежность к РПЦ//
Ну это будет как позорное клеймо.
solonko 22 декабря 2018 | 18:05
"УПЦ Московского патриархата, в свою очередь, заявляет, что является самоуправляемой церковью..."
Местным самоуправлением никого не удивишь, только из этого вовсе не следует, что над этим самоуправлением более никого нет.
По-настоящему независимые православные церкви, точнее, их текущие предстоятели, упоминаются в диптихе, например, во время служб в том же Константинопольском патриархате. Теперь там упоминается и Епифаний, то есть вновь созданная Православная Церковь Украины считается независимой. УПЦ МП нигде не упоминается, и её каноничность следует из того, что она является частью другой, независимой и канонической церкви, то есть РПЦ. В общем, проитв лома (фкактов) нет приема.
unprejudiced 22 декабря 2018 | 18:07
Уголовный кодекс Украины, статья 161
Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или непрямых привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам, -
наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами иа срок до
poluputing 22 декабря 2018 | 18:15
unprejudiced: дык, чтобы не разжигала инкогнито и просят правильно назваться
nepobedimoe 22 декабря 2018 | 18:08
Это точно новости из 21-ого века?
Века сверхпроводников, космических станций, беспроводной связи?..
yakutt86 22 декабря 2018 | 18:12
Апостол Петр-2,0 чудит, однако.
unprejudiced 22 декабря 2018 | 18:12
«Если Украина объявляет нам войну, что должна делать Россия в этой ситуации? Мы будем наблюдать, как будут дальше развиваться события. Одно дело — объявить войну: ну, закроем посольства, эвакуируем их в Москву. Ну, будут эти идиоты там в Верховной Раде устраивать мордобои, оскорблять друг друга, унижать своё национальное достоинство. Дураки в психиатрической палате могут делать всё, что угодно, но эта палата — украинская», — отметил эксперт Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», в эфире телеканала «Россия-1».
Если Порошенко отдаст реальный приказ о нападении на Россию или зачистке Донбасса, ответ РФ может быть незамедлительным, считает Коротченко:
«Другое дело — российские границы, жизнь российских граждан, российские города. Российская граница священна и неприкосновенна. Поэтому, даже если Украина объявит нам войну, мы будем с некоторой долей изумления наблюдать, что они там будут делать в своём Шапито. Но как только Порошенко отдаёт приказ о нанесении удара по территории Российской Федерации, либо переходе украинских войск в атаку против России, либо предпринимается масштабная кампания по блицкригу и зачистке Донбасса… Вот здесь уже возникает другая ситуация».
«Я не думаю, что мы будем воевать с Украиной сухопутными группировками. В течение пяти-шести часов наносятся удары дистанционным высокоточным оружием по украинским группировкам, которые нарушили границу Российской Федерации и перешли в наступление, по штабам, по резиденции Порошенко, как верховного главнокомандующего, отдавшего приказ начать войну с Россией.
Я думаю, пару «Калибров» в его резиденцию… Украинские аэродромы, где сосредоточена военная авиация, где оставшиеся украинские ракеты — всё это будет уничтожено Вооруженными силами России в течение нескольких часов. Вот и всё», — резюмировал Коротченко.
stakanoff 22 декабря 2018 | 18:13
Всеми забытый Христос тихо рыдает...
romansud 22 декабря 2018 | 18:14
Дебилы в раде, дебил президент, это все что нужно знать об окраине России
cromwel 22 декабря 2018 | 18:14
До чего же рожа противная у Порошенко.
edward_1960 22 декабря 2018 | 18:15
УПЦ МП осуждает присоединение Крыма? Товарищи, но почему "присоединение"? Когда это было чистейшей воды аннексией? Давайте называть вещи своими именами! А то ведь по ушам давать будут! Как сегодня дают к примеру путинской УПЦ МП! А завтра будут давать и Путину с его кликой уже в России!