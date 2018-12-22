Президент Трамп упрекнул своих оппонентов из Демократической партии в том, что те не осознают сложность ситуации
В связи с обсуждением вопроса в Конгрессе Трамп отменил поездку в свое поместье во Флориде, где собирался провести рождественские праздники.
Комментарии6
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kottigr1 22 декабря 2018 | 17:09
Прямо как наш Путин.. Сначала создает всем вокруг и себе сложности, а потом упрекает, что ему их никто не помогает героически преодолевать..
kamen_12 22 декабря 2018 | 17:29
kottigr1: Напрасно Трамп 10 миллионов дал. В общем как обычно у украинцев, кто денег даёт, тот и пи..
begly_ 22 декабря 2018 | 17:35
kamen_12:
Видать украинцы принимают наши денюжки, как должное., мои в том числе денюжки.
gonduras_in_colima 22 декабря 2018 | 17:48
kamen_12: Удило ватное, Трамп сам на подсосе у двух царьков - саудовского и московитского.
Примерно как ты в прижопинской тролльчатне по 11-80 за выхлоп.
Так что сиди тихо на булках и не тереби свою скунсову железу.
vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 17:16
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
nikchimzwet886 22 декабря 2018 | 17:48
Трудно, товарищи управлять Америкой!