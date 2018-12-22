Спасители не могут пробраться к горнякам, которые заблокированы в горящей шахте в Соликамске
Под землей сейчас находятся 9 человек.
Уже истекло время, на которое рассчитан кислород в специальных аппаратах шахтеров. Без них невозможно находиться под землей в условиях задымления и высокой температуры. Установить связь с горняками не удается уже несколько часов. От выхода на поверхность их отделяет всего десять метров, однако потушить огонь на этом пути пока не получается. При любом развитии событий спасатели будут продолжать работу и не прервут ее на ночь.
К горящей шахте приехал губернатор Пермского края Максим Решетников.
Комментарии24
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andreyp 22 декабря 2018 | 17:13
Спасители?
vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 17:16
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ed10075 22 декабря 2018 | 17:26
vitaly_nc22: Ника не пойму, вы с этим своим сайтом долб-ёб, или прикалываетесь?
e_mae 22 декабря 2018 | 17:39
В России что не делается всё ХОРОШО. Лучше сгореть дома в шахте чем на чужбине в танке. Зажигай пацаны!!! Сгорите все в своих ебенях. Нехер шастать!
blindpew_33 22 декабря 2018 | 17:27
andreyp: Спасителями они станут, когда спасут.
Надеюсь, "когда", а не "если".
От всей души желаю шахтёрам выбраться живыми. Ужас, конечно... :-(((
captainobvious 22 декабря 2018 | 17:14
не уповайте на Спасителя, о его приходе нам знать не дано...
consultant13 22 декабря 2018 | 17:33
captainobvious: Это нужно суметь, чтобы калийная шахта загорелась.
Высока квалификация персонала. Очень высока.
Так что спасителей ждать не надо. 10 м ствола не могут потушить. Красавцы, однако.
А на заставке вообще какой-то бред средневековый изобразили : деревянную тачку с углем и шахтеров с киркой.
Просто ужасы нашего городка до реврлюции.
captainobvious 22 декабря 2018 | 17:46
consultant13: именно так представляют себе Россию журналисты Эха
consultant13 22 декабря 2018 | 17:51
captainobvious: К%валификация новостников тЭха не высока, набрали их из дешевых патриотов.
Так что делать нечего.
Иногда они такое несут.
Но видимо они не очень далеки от реальности, если ствол соляной шахты 10 м длиной не могут потушить с утра.
captainobvious 22 декабря 2018 | 18:00
consultant13: вот про патриотов сейчас улыбнуло ))
aleks50 Алексей Клубников 22 декабря 2018 | 17:15
В Германии закрыли последнюю угольную шахту. У них теперь даже теоретически там никто не погибнет. Переходят на возобновляемые источники энергии, уголь им на ТЭЦ будет поставлять Россия, здесь людей никогда не жалели.
piterjanis 22 декабря 2018 | 17:20
aleks50: ага,только Россия добывает угол. ужос
blindpew_33 22 декабря 2018 | 17:29
aleks50: а где здесь говорится, что горящая шахта - угольная?
Да и в Германии остается много мест, где подземные работы ведутся и будут вестись, не важно, что там добывают или строят. Другое дело, что немецкое отношение к ТБ сильно уменьшает вероятность вот таких бед.
nersesov 22 декабря 2018 | 17:42
aleks50: кажись, немцев поляки углем снабжали.
captainobvious 22 декабря 2018 | 17:48
aleks50: уголь им на ТЭЦ будет поставлять Россия
и уголь, и газ, и нефть... кажется, это называется "энергетическая независимость"? ))
pulalala 22 декабря 2018 | 17:23
На место трагедии выехал Президент.
danko1 22 декабря 2018 | 17:34
pulalala: Туда, где трагедия, Путин обычно не выезжает.
Он любит только к чужим лаврам примазываться.
kokeshi 22 декабря 2018 | 17:23
Эхо, увольте наборщиков текста за профнепригодность. "Спасители", "Хельсенская группа." - сколько можно этой лажи?
blindpew_33 22 декабря 2018 | 17:32
kokeshi: что поделать, тяжелое наследие Лесирябцевой.
Я говорил - не скоро поляны травой зарастут, Эху еще долго придется лечить следы ее бурной деятельности.
nersesov 22 декабря 2018 | 17:44
kokeshi: kokeshi: это либерально настроенная общественность демонстрирует свою грамотность
ed10075 22 декабря 2018 | 17:24
А хозяин шахты участвует в спасательных работах? Или не царское это дело?
benin_papa__ 22 декабря 2018 | 17:36
Это свободный выбор самих шахтёров РФ. Вольному воля. Никто их в шахту за ноги не тащил.
Нормальные люди обязаны понимать, что в чумном бараке здоровых нет.
И что в плане безопасности отечественная шахта столь же далека от современной цивилизации, что и отечественная мусорная свалка от мусороперерабатывающего завода Финляндии или Швеции.
ansata 22 декабря 2018 | 18:17
benin_papa__: Все верно, только там. кроме этих шахт нет ни пса. Ну и собственно работы там нет
kitaiss 22 декабря 2018 | 17:53
поджечь калий - это надо исчо умудрицца, лбя...