Спасители не могут пробраться к горнякам, которые заблокированы в горящей шахте в Соликамске

Под землей сейчас находятся 9 человек.

Уже истекло время, на которое рассчитан кислород в специальных аппаратах шахтеров. Без них невозможно находиться под землей в условиях задымления и высокой температуры. Установить связь с горняками не удается уже несколько часов. От выхода на поверхность их отделяет всего десять метров, однако потушить огонь на этом пути пока не получается. При любом развитии событий спасатели будут продолжать работу и не прервут ее на ночь.

К горящей шахте приехал губернатор Пермского края Максим Решетников.