В Саратове у двери местного штаба Навального неизвестные оставили венок с фотографией нового координатора штаба
В Саратове у двери местного штаба Навального неизвестные оставили венок с фотографией нового координатора штаба, Александра Зыкова. Снимок был взят из паспорта Зыкова, сообщает «Медуза». В штабе возложили ответственность на местные власти, но с чем именно могла быть связана эта акция, не пояснили. «Похоже, власти Саратовской области во главе с губернатором Радаевым (или просто наши противники) не придумали ничего другого, кроме как угрожать расправой в стиле 90-х», — заявили активисты.
Комментарии4
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danko1 22 декабря 2018 | 16:37
Это Навальный их без тепла оставил или власть, по приказу которой такие мерзкие акции с венками совершают?
vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 16:42
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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mikr 22 декабря 2018 | 16:40
У евреев когда-то была похожая традиция. Если дочь еврея полюбила нееврея и вышла за него замуж, то ее отпевали как мертвую, и прощались с нею навсегда. И пускай она после этого проживала долгую жизнь, но для семьи ее родителей она переставала существовать. Я думаю, что в данном случае произошло нечто подобное. Человеку, ступившему на путь предательства, таким образом дают понять, что отныне он - изгой.
danko1 22 декабря 2018 | 16:43
mikr: Слово "думаю" в вашем бреде абсолютно не к месту.