В Саратове у двери местного штаба Навального неизвестные оставили венок с фотографией нового координатора штаба, Александра Зыкова. Снимок был взят из паспорта Зыкова, сообщает «Медуза». В штабе возложили ответственность на местные власти, но с чем именно могла быть связана эта акция, не пояснили. «Похоже, власти Саратовской области во главе с губернатором Радаевым (или просто наши противники) не придумали ничего другого, кроме как угрожать расправой в стиле 90-х», — заявили активисты.