В Госдуму внесли закон об ужесточении правил продажи сим-карт

Он предлагает запретить продажу лицами, которых не уполномочил на это оператор связи. Подобные продажи могут быть запрещены также в Интернете. Кроме того, нельзя будет передавать сим-карты фактическим пользователям услугами связи сведений, о которых не получены в порядке, установленном законодательством.