В Госдуму внесли закон об ужесточении правил продажи сим-карт
Он предлагает запретить продажу лицами, которых не уполномочил на это оператор связи. Подобные продажи могут быть запрещены также в Интернете. Кроме того, нельзя будет передавать сим-карты фактическим пользователям услугами связи сведений, о которых не получены в порядке, установленном законодательством.
Комментарии1
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vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 16:42
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