МВД России предлагает наделить себя полномочиями по осуществлению пожарного надзора

О том, что ведется работа над проектом соответствующего указа президента, сообщается на портале проектов нормативных актов. Сейчас за пожарный надзор отвечает МЧС. МВД и другие силовые структуры занимаются надзором только на своих объектах. Ни в МВД, ни в МЧС инициативу пока не прокомментировали, сообщает Интерфакс.