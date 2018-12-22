МВД России предлагает наделить себя полномочиями по осуществлению пожарного надзора
О том, что ведется работа над проектом соответствующего указа президента, сообщается на портале проектов нормативных актов. Сейчас за пожарный надзор отвечает МЧС. МВД и другие силовые структуры занимаются надзором только на своих объектах. Ни в МВД, ни в МЧС инициативу пока не прокомментировали, сообщает Интерфакс.
Комментарии3
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kottigr1 22 декабря 2018 | 16:39
Надо ещё блюстителям путинского правопорядка "десятину" дать и "право первой брачной ночи".. Совсем они уже отощали и пали духом..
danko1 22 декабря 2018 | 16:41
МВД мало позволить своим полицаям свободно попадать в любые квартиры и иметь возможность грабить и подкидывать наркотики и оружие, они желают хлеб ещё отнять у МЧС , у которых взятки от бизнесменов за акты основной хлеб?
ft18 22 декабря 2018 | 16:42
Мало имеющихся? Ах, да - там же организации закрывать можно, это же столько бабла под ногами валяется!! Ну а что МВД непрофильное ведомство по пожнадзору, по сравнению с МЧС, кого это когда волновало?