Около 30 человек задержаны в Париже во время акций протеста «желтых жилетов»
Трое помещены под стражу, сообщает телеканал ВFМ со ссылкой на данные полиции. Акции протеста против роста цен и увеличения налогов проходят во Франции с 17 ноября. Сегодняшняя манифестация уже шестая по счету.
Комментарии1
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