Спасателям пока не удалось установить связь с горняками, которые находятся в задымленной шахте «Уралкалия»...

Как заявил РИА Новости один из руководителей объекта, Андрей Максимов, шансы на спасение очень низкие. У горняков есть средства индивидуальной защиты, однако время, которое позволяет им находиться в шахте без воздуха, уже закончилось.

Напомню, сегодня в шахте в Пермском крае произошло задымление в одном из стволов. Из-за пожара шахтеры не могут выйти на поверхность. Всего в шахте находилось 17 человек. Восьмерым удалось спастись. Интерфакс сообщает, что по предварительным данным, причиной возгорания стала вспышка метана.