Семья умершего после заключения в КНДР американского студента потребовала от Пхеньяна более 1 млрд долларов

Отто Уормбир скончался в июне прошлого года, проведя 15 месяцев в коме.

Сумма, которую требует семья Отто Уормбира, составляет 2,5% ВВП Северной Кореи за 2015 год. Помимо 1 млрд долларов штрафных санкций это еще 46 млн за страдания родственников. Семья умершего американского студента считает, что его пытали. Уормбир, напомним, был арестован властями КНДР в январе 2016 года после того, как он снял со стены отеля, где он остановился, пропагандистский плакат. Студент тогда находился в туристической поездке. За это он был приговорен к 15 годам исправительно-трудовых работ, несмотря на признательные показания. При этом Госдепартамент США посчитал такое жесткое наказание ответом на американские санкции против Пхеньяна. Отец же Уормбира считает, что признание его сына было принудительным, а молодого человека похитили в политических целях. Почти сразу после приговора он впал в кому. Северокорейские власти настаивали на том, что причиной стали снотворное и ботулизм. В июне же прошлого года студента перевезли на родину, и спустя неделю он умер в больнице в Цинциннати. Семья Уормбира отказалась от вскрытия.

Власти КНДР отрицают пытки в отношении Уормбира.