Семья умершего после заключения в КНДР американского студента потребовала от Пхеньяна более 1 млрд долларов
Отто Уормбир скончался в июне прошлого года, проведя 15 месяцев в коме.
Сумма, которую требует семья Отто Уормбира, составляет 2,5% ВВП Северной Кореи за 2015 год. Помимо 1 млрд долларов штрафных санкций это еще 46 млн за страдания родственников. Семья умершего американского студента считает, что его пытали. Уормбир, напомним, был арестован властями КНДР в январе 2016 года после того, как он снял со стены отеля, где он остановился, пропагандистский плакат. Студент тогда находился в туристической поездке. За это он был приговорен к 15 годам исправительно-трудовых работ, несмотря на признательные показания. При этом Госдепартамент США посчитал такое жесткое наказание ответом на американские санкции против Пхеньяна. Отец же Уормбира считает, что признание его сына было принудительным, а молодого человека похитили в политических целях. Почти сразу после приговора он впал в кому. Северокорейские власти настаивали на том, что причиной стали снотворное и ботулизм. В июне же прошлого года студента перевезли на родину, и спустя неделю он умер в больнице в Цинциннати. Семья Уормбира отказалась от вскрытия.
Власти КНДР отрицают пытки в отношении Уормбира.
Комментарии3
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vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 16:15
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pattrick1 22 декабря 2018 | 16:19
. Помимо 1 млрд долларов штрафных санкций это еще 46 млн за страдания родственников...
Красавчики, но корейцы скорее всего кинут, поэтому я надеюсь что ещё можно продать почки Отто Уормбир, сетчатку, кости скелета и кожу. Как говорится: "С паршивой овцы хоть шерсти клок".
ffonarshik 22 декабря 2018 | 16:34
Бесперспективно.Северная Корея занесена в списки государств,не рекомендуемых к посещению американцам .Уже одного этого будет достаточно,чобы государство США не имело юридической базы для претензий к Северной Корее,он ехал полностью на свой страх и риск.
И семья отказалась от вскрытия.
Все.Вопрос закрыт.