Жители города Кудрово в Ленинградской области вышли на массовый пикет против уплотнительной застройки

Власти согласовали им акцию лишь с пятой попытки.

«Пробки длинною в жизнь», «город, а не деревня», «парк для людей, а не для торгашей» – с такими плакатами в парке Оккервиль – это практически на границе с Петербургом – собрались жители города Кудрово. Всего, по оценкам журналистов, на акцию пришло порядка двухсот человек. Они выстроились в длинную шеренгу и расправили баннеры. Главные претензии жителей – неразвитая транспортная сеть, отсутствие больниц, роддомов и административных зданий в городе. Организаторы акции подчеркивают, что Кудрово разрослось уже до 70 тысяч жителей, каждый год в эксплуатацию вводят новые жилые комплексы, однако объектов социальной инфраструктуры от этого больше не становится. Массовый пикет жителям все-таки согласовали, правда, лишь с пятого раза. Администрация Ленинградской области до этого отказывала по разным причинам: например, в один из дней жителям не дали собраться в парке, потому что там вырубали деревья.

На месте проведения акции дежурили сотрудники полиции, пикеты обошлись без задержаний.