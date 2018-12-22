Жители города Кудрово в Ленинградской области вышли на массовый пикет против уплотнительной застройки
Власти согласовали им акцию лишь с пятой попытки.
«Пробки длинною в жизнь», «город, а не деревня», «парк для людей, а не для торгашей» – с такими плакатами в парке Оккервиль – это практически на границе с Петербургом – собрались жители города Кудрово. Всего, по оценкам журналистов, на акцию пришло порядка двухсот человек. Они выстроились в длинную шеренгу и расправили баннеры. Главные претензии жителей – неразвитая транспортная сеть, отсутствие больниц, роддомов и административных зданий в городе. Организаторы акции подчеркивают, что Кудрово разрослось уже до 70 тысяч жителей, каждый год в эксплуатацию вводят новые жилые комплексы, однако объектов социальной инфраструктуры от этого больше не становится. Массовый пикет жителям все-таки согласовали, правда, лишь с пятого раза. Администрация Ленинградской области до этого отказывала по разным причинам: например, в один из дней жителям не дали собраться в парке, потому что там вырубали деревья.
На месте проведения акции дежурили сотрудники полиции, пикеты обошлись без задержаний.
Комментарии3
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vitaly_nc22 22 декабря 2018 | 16:15
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gregor 22 декабря 2018 | 16:30
Жители города Кудрово в Ленинградской области вышли на массовый пикет против уплотнительной застройки
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ЭкстримизЬм .
amebix 22 декабря 2018 | 16:31
доводилось бывать в этом районе, это монстр.
днём как в апокалиптическом муравейнике.
а по ночам бегает наркоманьё в поисках "закладок".
Сутки там прожил будучи в командировке, местным сочувствую.